Росіяни вдарили по центру Краматорська: щонайменше шестеро загиблих

Вікторія Літвінова
Наслідки російського удару по житловій забудові Краматорська
Після атаки у місті запровадили аварійні відключення електроенергії

5 травня російські окупаційні війська завдали удару по центру Краматорська на Донеччині – постраждала житлова інфраструктура, є вибухи та жертви серед мирного населення. Про це повідомляє «Главком».  

Удар по центру міста

Вибухи пролунали у Краматорську вдень 5 травня. Влучання зафіксовані у житловій забудові центральної частини міста. Після атаки у Краматорську запроваджено аварійні відключення електроенергії.

За попередніми даними місцевих Telegram-каналів, загинули щонайменше шестеро мирних жителів. Офіційне підтвердження від Краматорської міської військової адміністрації та Донецької ОВА очікується. На місцях ударів працюють екстрені служби. 

Напередодні – сім атак без жертв

4 травня Краматорська громада зазнала семи ворожих обстрілів. Ворог застосовував FPV-дрони та ударні безпілотники «Молнія-2». Під удари потрапили приватний сектор, багатоповерхівки, автівки та садове товариство. Тоді, на щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав.

Зокрема, о 03:00 FPV-дрон вдарив по оптоволокні у приватному секторі – пошкоджено житловий будинок та автівку. О 17:00 «Молнія-2» влучила в автівку у багатоквартирному районі, ще один безпілотник того ж типу тієї ж години атакував садове товариство. Опівночі черговий удар «Молнії-2» пошкодив житловий будинок у приватному секторі.

Місто під постійним вогнем

Краматорськ – одне з найбільш обстрілюваних міст на Донеччині. Лише за перші місяці 2026 року місто зазнало десятків ударів різними типами озброєнь. 3 травня, наприклад, росіяни спрямували на Краматорськ вісім безпілотників різного типу – було пошкоджено чотири багатоквартирні та два приватних будинки, чотири цивільних автомобілі.

Нагадаємо, 29 березня 2026 року Краматорськ зазнав масованого удару керованими авіабомбами – загинули троє людей, серед яких 13-річний хлопчик. Поранень зазнали 12 мешканців.

До слова, раніше «Главком» повідомляв про один із найтрагічніших обстрілів цього року: 12 лютого в Краматорську загинули троє братів – двоє 19-річних та їхній 8-річний брат, мати та бабуся отримали поранення.

