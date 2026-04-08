Інсульт – більше не хвороба літніх. Медики заявили про тривожну тенденцію

Лікарі твердять, що інсульт починає «молодшати», але його ризики можна звести до мінімуму

В Україні проблема інсульту набуває критичних масштабів. Щороку інсульт вражає десятки тисяч українців. Найбільш тривожною тенденцією є те, що він перестав бути хворобою лише літніх людей – він дедалі частіше вражає українців у віці 30–45 років, трапляються випадки захворювання і у 18-річних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на лікаря-невропатолога Бородянської центральної районної лікарні Наталю Крамаренко.

Невропатолог Наталя Крамаренко зазначає, що в умовах війни, коли українці постійно чують звуки вибухів, напружуються, перебувають у страху, тиск тримається на небезпечно високих позначках. Без ліків цей стан швидко переростає в інсульт. Велику кількість інсультів лікарі фіксують у тих людей, які перебували в окупації.

«Так, Бородянка певний час теж перебувала в окупації. Після того, як вона була звільнена, багато людей зверталося і багато інсультів виявляли. І навіть повторних. Тобто, люди були в окупації і «на ногах» переносили інсульт. Добре, що не смертельний випадок», – розповіла лікар-невропатолог Наталя Крамаренко.

За словами лікаря, зараз інсульт все частіше вражає молодих людей. Наталя Крамаренко у своїй практиці ставила такий діагноз навіть 18-річним. Причин «омолодження інсульту» лікарка називає кілька.

«Звісно, через війну організм молодих людей працює на виснаження. Гормони стресу «б’ють» по судинах, викликаючи їхні спазми та розриви. Також багато хто у 30–40 років навіть не знає свій робочий тиск. А високий тиск непомітно руйнує судини, поки не стається катастрофа», – зазначає лікар-невропатолог Наталя Крамаренко.

Інсульт – це гостре порушення кровообігу мозку, що призводить до загибелі його клітин через брак кисню (ішемічний – закупорка тромбом, або геморагічний – розрив судини)

Статистика захворюваності на інсульт

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я України, статистика захворюваності на інсульт така: напередодні повномасштабної війни (2021 рік) офіційно було зареєстровано понад 106 000 випадків.

Проте, за оцінками експертів, реальна цифра становила близько 130–150 тис., оскільки не всі випадки потрапляли до офіційних звітів.

Динаміка за час війни:

2023 рік: зафіксовано близько 123 тис. випадків, що на 16% більше, ніж у перший рік вторгнення.

зафіксовано близько 123 тис. випадків, що на 16% більше, ніж у перший рік вторгнення. 2024 рік: кількість випадків зросла до 128 075, що свідчить про стабільну тенденцію до збільшення захворюваності через стрес та погіршення умов життя.

кількість випадків зросла до 128 075, що свідчить про стабільну тенденцію до збільшення захворюваності через стрес та погіршення умов життя. 2025 рік: лише за перші 10 місяців 2025 року інсульт діагностували вже понад 96 тис. пацієнтів

Чому інсульт «молодшає» в Україні

фото з відкритих джерел

Медики виділяють кілька ключових факторів, які провокують «судинні катастрофи» у молоді:

Хронічний стрес та війна: Постійна психологічна напруга є одним із головних тригерів.

Постійна психологічна напруга є одним із головних тригерів. Наслідки Covid-19: Вірусне навантаження на судини часто стає причиною відкладених ускладнень.

Вірусне навантаження на судини часто стає причиною відкладених ускладнень. Спосіб життя: Низька фізична активність, паління та незбалансоване харчування значно підвищують ризики.

Низька фізична активність, паління та незбалансоване харчування значно підвищують ризики. Ігнорування тиску: Гіпертонія (підвищений артеріальний тиск) часто протікає безсимптомно, але поступово руйнує судини мозку.

Як розпізнати інсульт

фото з відкритих джерел

Медики зазначають, що при інсульті людина раптово відчуває слабкість або оніміння (особливо з одного боку тіла), асиметрію обличчя, порушення мови, різкий головний біль, запаморочення та втрату рівноваги.

Для швидкої діагностики медики радять запам'ятати абревіатуру МОЗОК

М – Мовлення: Попросіть людину вимовити просту фразу. При інсульті мова стає нерозбірливою або плутаною.

Попросіть людину вимовити просту фразу. При інсульті мова стає нерозбірливою або плутаною. О – Обличчя: Попросіть посміхнутися. Якщо один кутик рота залишається нерухомим або обличчя асиметричне – це ознака ураження.

Попросіть посміхнутися. Якщо один кутик рота залишається нерухомим або обличчя асиметричне – це ознака ураження. З – Запаморочення: Раптова втрата рівноваги, координації або сильний головний біль без видимих причин.

Раптова втрата рівноваги, координації або сильний головний біль без видимих причин. О – Очі: Раптове погіршення зору в одному або обох очах, двоїння.

Раптове погіршення зору в одному або обох очах, двоїння. К – Кінцівки: Попросіть підняти обидві руки вгору. При інсульті одна рука може бути слабшою або зовсім не підніматися

Що робити до приїзду швидкої

фото з відкритих джерел

Якщо помітили хоча б одну з ознак, негайно телефонуйте 103. Пам'ятайте про правило «золотої години»: допомога, надана в перші 3–4,5 години, значно підвищує шанси на повне відновлення.

Покладіть хворого: Покладіть людину горизонтально, трохи піднявши голову та плечі (приблизно на 30 градусів).

Покладіть людину горизонтально, трохи піднявши голову та плечі (приблизно на 30 градусів). Забезпечте доступ повітря: Розстебніть комір, ремінь, відкрийте вікно.

Розстебніть комір, ремінь, відкрийте вікно. Контроль свідомості: Якщо людина без свідомості, переверніть її на бік (безпечне положення), щоб запобігти задусі.

Категорично заборонено:

Не давайте їсти або пити (можливе порушення ковтання).

Не давайте жодних ліків до приїзду медиків (це може зашкодити залежно від типу інсульту)

Як вберегтися: 5 кроків профілактики

фото з відкритих джерел

Контроль тиску: Ваш показник не повинен перевищувати 140/90.

Ваш показник не повинен перевищувати 140/90. Здорове харчування: Менше солі та насичених жирів, більше овочів, злаків та риби.

Менше солі та насичених жирів, більше овочів, злаків та риби. Фізична активність: Хоча б 30 хв швидкої ходьби щодня.

Хоча б 30 хв швидкої ходьби щодня. Відмова від шкідливих звичок: Паління та алкоголь – прямий шлях до пошкодження артерій.

Паління та алкоголь – прямий шлях до пошкодження артерій. Регулярні чекапи: Раз на рік робіть аналіз крові на холестерин та глюкозу.

Нагадаємо, вчені Рочестерського університету у США з’ясували, що груші, яблука та інші фрукти й овочі з білою м’якоттю можуть знизити ризик інсульту більш ніж наполовину. Такий ефект пов’язують з антиоксидантами та клітковиною, які позитивно впливають на судини, артеріальний тиск і рівень холестерину.

«Главком» також писав, що вчені з університету Тасманії встановили, що люди з низьким соціально-економічним статусом на 33% частіше переносять інсульт порівняно з більш багатими верствами населення.