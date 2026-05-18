Західний інвестор після роботи в РФ переключився на Україну

Західний фінансист Річард Дейтц залишив російський ринок та вклався в Україну
Американський фінансист, який десятиліттями працював на російському ринку, став одним із найбільших кредиторів стратегічних компаній України

Засновник хедж-фонду VR Capital Річард Дейтц, який упродовж багатьох років був одним із найбільших західних інвесторів у російський ринок, переорієнтував свої вкладення на Україну. Тепер він став одним із найбільших кредиторів українських стратегічних компаній, які працюють у сферах оборони та енергетики під час війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Дейтц понад 30 років інвестує у країни Східної Європи. У 1990-х роках він працював у Москві та допомагав розбудовувати інвестиційний банк Renaissance Capital, який після розпаду СРСР став одним із ключових каналів залучення західних інвестицій у Росію. У цей період фінансист також жив у РФ та одружився там.

Основним напрямком його роботи тоді був російський борговий ринок, який активно приваблював іноземних інвесторів. Після дефолту Росії за державними короткостроковими облігаціями (ГКО) у 1998 році Дейтц заснував власний фонд VR Capital та почав спеціалізуватися на роботі з проблемними боргами.

За словами самого інвестора, переломним моментом для нього стали події 2013–2014 років в Україні. Саме після Революції гідності він вирішив збільшувати вкладення в українську економіку, тоді як Росія, на його думку, почала рухатися у бік авторитаризму.

Нині VR Capital працює з українськими компаніями, які виконують стратегічні завдання в умовах війни. Йдеться, зокрема, про підприємства, пов’язані з енергетикою та забезпеченням функціонування критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що невідомий трейдер робив масштабні ставки на падіння цін на нафту безпосередньо перед резонансними заявами президента США Дональда Трампа щодо Ірану. Загальна сума таких операцій сягнула $7 млрд.

Йдеться про так звані «короткі» ставки на нафтові ф’ючерси Brent, WTI, дизельне пальне та бензин на біржах ICE і CME. Аналітики звернули увагу на незвично великі й концентровані продажі активів, які відбувалися за кілька хвилин або годин до важливих політичних анонсів Вашингтона та Тегерана.

