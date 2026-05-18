Західний інвестор після роботи в РФ переключився на Україну

Американський фінансист, який десятиліттями працював на російському ринку, став одним із найбільших кредиторів стратегічних компаній України

Засновник хедж-фонду VR Capital Річард Дейтц, який упродовж багатьох років був одним із найбільших західних інвесторів у російський ринок, переорієнтував свої вкладення на Україну. Тепер він став одним із найбільших кредиторів українських стратегічних компаній, які працюють у сферах оборони та енергетики під час війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Дейтц понад 30 років інвестує у країни Східної Європи. У 1990-х роках він працював у Москві та допомагав розбудовувати інвестиційний банк Renaissance Capital, який після розпаду СРСР став одним із ключових каналів залучення західних інвестицій у Росію. У цей період фінансист також жив у РФ та одружився там.

Основним напрямком його роботи тоді був російський борговий ринок, який активно приваблював іноземних інвесторів. Після дефолту Росії за державними короткостроковими облігаціями (ГКО) у 1998 році Дейтц заснував власний фонд VR Capital та почав спеціалізуватися на роботі з проблемними боргами.

За словами самого інвестора, переломним моментом для нього стали події 2013–2014 років в Україні. Саме після Революції гідності він вирішив збільшувати вкладення в українську економіку, тоді як Росія, на його думку, почала рухатися у бік авторитаризму.

Нині VR Capital працює з українськими компаніями, які виконують стратегічні завдання в умовах війни. Йдеться, зокрема, про підприємства, пов’язані з енергетикою та забезпеченням функціонування критичної інфраструктури.

