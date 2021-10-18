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    Чи буде новий локдаун? Радуцький назвав умови, за яких Україну «не закриють»

    •  glavcom.ua
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    &laquo;Закривати&raquo; країну на черговий локдаун уряд поки не планує - Чи буде новий локдаун? Радуцький назвав умови, за яких Україну «не закриють»
    «Закривати» країну на черговий локдаун уряд поки не планує
    фото: glavcom.ua

    Допомогти протистоянню Covid-19 має вакцинація

    Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький відповів, чи планують в Україні вводити загальнонаціональний локдаун. Нардеп зазначив, що наразі в Україні близько 8 млн людей мають одне щеплення, близько 6,5 млн отримали обидві вже дози вакцини, що «дозволяє працювати країні в адаптивному карантині».

    «Загальнонаціонального локдауну прем'єр-міністр і уряд не планує», – наголосив він.

    Радуцький зауважив, що центральна влада запроваджує лише «жовтий» і «помаранчевий» рівень епіднебезпеки.

    «Сьогодні на центральному рівні ми вводимо тільки «жовтий» рівень небезпеки – це рівень небезпечний, але вже на місцях влада вводить ті заходи, які відповідають стану захворюваності, наявності вільних місць і ліжок у лікарнях, забезпеченості пацієнтів киснем», – додав він.

    Також Радуцький підтвердив, що в Україні буде вакцинація дітей.

    Наразі в Україні заповненість ліжок для прийому хворих на Covid-19 у медичних закладах становить близько 60%.

    Нагадаємо, вчора в Україні виявили майже 10 тисяч нових хворих на коронавірус.

    Крім того, 18 жовтня посилюються карантинні обмеження в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Регіони увійшли в «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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    Крім того, директорка херсонської лікарні розповіла, хто з Covid-хворих потрапляє реанімації. У лікарні серед пацієнтів у важкому стані немає жодного вакцинованого проти коронавірусу.

    Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

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    Теги: карантин щеплення вакцинація уряд влада коронавірус Михайло Радуцький
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    Чи буде новий локдаун? Радуцький назвав умови, за яких Україну «не закриють»