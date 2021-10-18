Чи буде новий локдаун? Радуцький назвав умови, за яких Україну «не закриють»
Допомогти протистоянню Covid-19 має вакцинація
Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький відповів, чи планують в Україні вводити загальнонаціональний локдаун. Нардеп зазначив, що наразі в Україні близько 8 млн людей мають одне щеплення, близько 6,5 млн отримали обидві вже дози вакцини, що «дозволяє працювати країні в адаптивному карантині».
«Загальнонаціонального локдауну прем'єр-міністр і уряд не планує», – наголосив він.
Радуцький зауважив, що центральна влада запроваджує лише «жовтий» і «помаранчевий» рівень епіднебезпеки.
«Сьогодні на центральному рівні ми вводимо тільки «жовтий» рівень небезпеки – це рівень небезпечний, але вже на місцях влада вводить ті заходи, які відповідають стану захворюваності, наявності вільних місць і ліжок у лікарнях, забезпеченості пацієнтів киснем», – додав він.
Також Радуцький підтвердив, що в Україні буде вакцинація дітей.
Наразі в Україні заповненість ліжок для прийому хворих на Covid-19 у медичних закладах становить близько 60%.
Нагадаємо, вчора в Україні виявили майже 10 тисяч нових хворих на коронавірус.
Крім того, 18 жовтня посилюються карантинні обмеження в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Регіони увійшли в «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19.
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Крім того, директорка херсонської лікарні розповіла, хто з Covid-хворих потрапляє реанімації. У лікарні серед пацієнтів у важкому стані немає жодного вакцинованого проти коронавірусу.
Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.
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