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    Політика

    Зеленський обговорив з керівником Pfizer постачання вакцини в Україну

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    Президент України провів телефонну розмову з керівництвом фармацевтичної корпорації Pfizer - Зеленський обговорив з керівником Pfizer постачання вакцини в Україну
    Президент України провів телефонну розмову з керівництвом фармацевтичної корпорації Pfizer

    Голова правління Pfizer пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна отримала перші партії вакцини за контрактом якнайшвидше

    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою правління, головним виконавчим директором фармацевтичної корпорації Pfizer Альбертом Бурлою.

    Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

    Глава держави поінформував про поточну епідемічну ситуацію в Україні та плани влади щодо розгортання вакцинації проти Covid-19.

    «Забезпечення вакцинації населення України безпечною сертифікованою вакциною є одним з наших пріоритетних завдань», – наголосив Зеленський.

    Співрозмовники обговорили питання, пов’язані з укладенням контракту на постачання в Україну вакцини Pfizer/BioNTech у найкоротші терміни.

    «Дякуємо, що зробили все можливе, щоб пришвидшити постачання вакцини Pfizer до України. Ми готові створити всі необхідні умови для використання вакцини. Covid-19 все ще залишається головним викликом для світу. Ми високо цінуємо, що фармацевтичні компанії борються за нас на передовій», – сказав Президент України.

    Зазначається, що голова правління Pfizer пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна отримала перші партії вакцини за контрактом якнайшвидше.

    Вже відомо, що Україна є однією з тих країн, які будуть включені у першу хвилю розгортання ініціативи COVAX, щоб вакцинувати медичних працівників, старших людей, тих, хто безпосередньо спілкується з коронавірусними пацієнтами.

    За останніми даними, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax

    Президент Зеленський також повідомив 8 лютого, що інформація про закупівлі російської вакцини є фейком.

    Також Зеленський назвав категорії людей, які не мають права відмовитися від вакцинації

    Минулого тижня Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти коронавірусу, повідомили 5 лютого в Офісі президента України. Поставки препарату мають початися протягом поточного місяця.

     Читайте також: Коли сформується колективний імунітет. Що обіцяють виробники вакцин?
    Теги: Володимир Зеленський Україна президент щеплення імунітет вакцинація
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