Зеленський обговорив з керівником Pfizer постачання вакцини в Україну
Голова правління Pfizer пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна отримала перші партії вакцини за контрактом якнайшвидше
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою правління, головним виконавчим директором фармацевтичної корпорації Pfizer Альбертом Бурлою.
Про це повідомляє пресслужба ОПУ.
Глава держави поінформував про поточну епідемічну ситуацію в Україні та плани влади щодо розгортання вакцинації проти Covid-19.
«Забезпечення вакцинації населення України безпечною сертифікованою вакциною є одним з наших пріоритетних завдань», – наголосив Зеленський.
Співрозмовники обговорили питання, пов’язані з укладенням контракту на постачання в Україну вакцини Pfizer/BioNTech у найкоротші терміни.
«Дякуємо, що зробили все можливе, щоб пришвидшити постачання вакцини Pfizer до України. Ми готові створити всі необхідні умови для використання вакцини. Covid-19 все ще залишається головним викликом для світу. Ми високо цінуємо, що фармацевтичні компанії борються за нас на передовій», – сказав Президент України.
Зазначається, що голова правління Pfizer пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна отримала перші партії вакцини за контрактом якнайшвидше.
Вже відомо, що Україна є однією з тих країн, які будуть включені у першу хвилю розгортання ініціативи COVAX, щоб вакцинувати медичних працівників, старших людей, тих, хто безпосередньо спілкується з коронавірусними пацієнтами.
За останніми даними, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.
Президент Зеленський також повідомив 8 лютого, що інформація про закупівлі російської вакцини є фейком.
Також Зеленський назвав категорії людей, які не мають права відмовитися від вакцинації.
Минулого тижня Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти коронавірусу, повідомили 5 лютого в Офісі президента України. Поставки препарату мають початися протягом поточного місяця.