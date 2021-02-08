Зеленський обговорив з керівником Pfizer постачання вакцини в Україну

Голова правління Pfizer пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна отримала перші партії вакцини за контрактом якнайшвидше

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою правління, головним виконавчим директором фармацевтичної корпорації Pfizer Альбертом Бурлою.

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Глава держави поінформував про поточну епідемічну ситуацію в Україні та плани влади щодо розгортання вакцинації проти Covid-19.

«Забезпечення вакцинації населення України безпечною сертифікованою вакциною є одним з наших пріоритетних завдань», – наголосив Зеленський.

Співрозмовники обговорили питання, пов’язані з укладенням контракту на постачання в Україну вакцини Pfizer/BioNTech у найкоротші терміни.

«Дякуємо, що зробили все можливе, щоб пришвидшити постачання вакцини Pfizer до України. Ми готові створити всі необхідні умови для використання вакцини. Covid-19 все ще залишається головним викликом для світу. Ми високо цінуємо, що фармацевтичні компанії борються за нас на передовій», – сказав Президент України.

Зазначається, що голова правління Pfizer пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна отримала перші партії вакцини за контрактом якнайшвидше.

Вже відомо, що Україна є однією з тих країн, які будуть включені у першу хвилю розгортання ініціативи COVAX, щоб вакцинувати медичних працівників, старших людей, тих, хто безпосередньо спілкується з коронавірусними пацієнтами.

За останніми даними, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.

Президент Зеленський також повідомив 8 лютого, що інформація про закупівлі російської вакцини є фейком.

Для того, аби переконати тих українців, які досі не готові пройти вакцинацію проти коронавірусу, президент планує зробити щеплення разом з українськими військовими.

Також Зеленський назвав категорії людей, які не мають права відмовитися від вакцинації.

Минулого тижня Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти коронавірусу, повідомили 5 лютого в Офісі президента України. Поставки препарату мають початися протягом поточного місяця.