Зменшення кількості ампутацій та нові виклики евакуації: Сирський про стан військової медицини у квітні

В українській армії зафіксовано позитивну динаміку: кількість тяжких бойових травм та випадків ампутацій серед захисників почала знижуватися. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пов’язує це з якісними змінами у наданні допомоги безпосередньо на полі бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олександра Сирського.

За словами головнокомандувача, квітень продемонстрував стійку тенденцію до покращення виживання поранених та збереження кінцівок. Сирський виділив три основні фактори:

Якість допомоги: покращення надання медичних послуг на догоспітальних етапах.

Підготовка: вищий рівень навченості особового складу.

Своєчасна конверсія: краща обізнаність бійців щодо правильної та вчасної заміни турнікетів.

«Це свідчить про поступове покращення якості надання допомоги на догоспітальних етапах, підвищення рівня підготовки особового складу та кращу обізнаність військовослужбовців щодо своєчасної конверсії турнікетів», – зазначив Сирський.

Попри загальний дефіцит бойових медиків, у квітні ситуація з укомплектованістю медичних підрозділів почала вирівнюватися. Рівень забезпеченості фахівцями зріс на 7% порівняно з березнем. Протягом місяця було підготовлено 328 військовослужбовців за медичними спеціальностями.

Однак Сирський наголосив, що потреба у людях, які надають допомогу в умовах ускладненої евакуації, залишається однією з найгостріших тем.

Характер травм на фронті трансформується через масоване застосування ворогом ударних дронів та баражувальних боєприпасів. У відповідь на ці виклики Генштаб робить ставку на технології. Триває впровадження наземних роботизованих комплексів та БпЛА для вивезення поранених з-під вогню. З початку року до війська передали понад 50 одиниць медобладнання, проте запит на броньовані платформи залишається актуальним.

