У Києві квартира видатного хірурга Шалімова стала об’єктом афери: деталі схеми

Дізнавшись, що право власності на квартиру легендарного хірурга ще не зареєстроване, один із місцевих мешканців вирішив нею заволодіти

У столиці правоохоронці викрили масштабну махінацію з нерухомістю, що належала родині видатного українського хірурга Олександра Шалімова. Зловмисник за підробленими документами привласнив державне житло в Оболонському районі та перепродав його третім особам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Слідство встановило, що у 2004 році квартира у одному з будинків Оболонського району була надана державою на підставі ордера видатному українському хірургу, одному із засновників української хірургічної школи – Олександру Шалімову. Після смерті лікаря квартирою продовжила користуватися його родина. Водночас житло залишалося у державній власності.

За даними досудового розслідування, дізнавшись, що право власності на квартиру ще не зареєстроване, один із місцевих мешканців вирішив нею заволодіти.

фото: поліція Києва

Повідомляється, що фігурант за допомоги інших осіб підробив пакет документів: договори інвестування, акти приймання-передачі, майнових прав, а також довідки про оплату вартості житла, участь у кооперативі та включення до реєстру інвесторів. З цими документами чоловік звернувся до приватного нотаріуса, який зареєстрував право власності на квартиру.

Далі, отримавши контроль над нерухомістю, зловмисник продав нерухомість за понад 2,4 млн грн, завдавши територіальній громаді Києва матеріальну шкоду у сумі майже 4,9 млн грн.

Слідчий повідомив фігуранту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, а саме: ч. 4 ст. 358 – підроблення документів та використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ч. 2 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та ч. 5 ст. 190 – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 2,4 млн грн. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідчі встановлюють докази причетності до шахрайської схеми інших осіб. На квартиру судом накладено арешт.

Раніше у Києві було викрито групу осіб, які заволоділи чотирма квартирами. Серед підозрюваних – організатор шахрайства, рієлтор, псевдоспадкоємиця та працівниця райдержадмвнвстрації. Організатор шахрайства – 50-річний мешканець Києва та троє його спільників шукали самотніх літніх людей, або ж тих, хто має борги за комунальні послуги, та пропонували їм допомогу грошима та продуктами. Серед підозрюваних чоловік, який входив у довіру до власників квартир, а потім виставляв їхню нерухомість на продаж як рієлтор, жінка, яка вдавала із себе дружину померлого власника однієї з квартир, а також вже колишня працівниця Дарницької РДА, яка допомагала приватизувати одне з помешкань.