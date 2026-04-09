Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві квартира видатного хірурга Шалімова стала об’єктом афери: деталі схеми

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві квартира видатного хірурга Шалімова стала об’єктом афери: деталі схеми
У 2004 році держава надала квартиру в Оболонському районі видатному українському хірургу Олександру Шалімову
фото: Національна поліція України/Facebook

Дізнавшись, що право власності на квартиру легендарного хірурга ще не зареєстроване, один із місцевих мешканців вирішив нею заволодіти

У столиці правоохоронці викрили масштабну махінацію з нерухомістю, що належала родині видатного українського хірурга Олександра Шалімова. Зловмисник за підробленими документами привласнив державне житло в Оболонському районі та перепродав його третім особам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Слідство встановило, що у 2004 році квартира у одному з будинків Оболонського району була надана державою на підставі ордера видатному українському хірургу, одному із засновників української хірургічної школи – Олександру Шалімову. Після смерті лікаря квартирою продовжила користуватися його родина. Водночас житло залишалося у державній власності.

За даними досудового розслідування, дізнавшись, що право власності на квартиру ще не зареєстроване, один із місцевих мешканців вирішив нею заволодіти.

На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 2,4 млн грн
На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 2,4 млн грн
фото: поліція Києва

Повідомляється, що фігурант за допомоги інших осіб підробив пакет документів: договори інвестування, акти приймання-передачі, майнових прав, а також довідки про оплату вартості житла, участь у кооперативі та включення до реєстру інвесторів. З цими документами чоловік звернувся до приватного нотаріуса, який зареєстрував право власності на квартиру.

Далі, отримавши контроль над нерухомістю, зловмисник продав нерухомість за понад 2,4 млн грн, завдавши територіальній громаді Києва матеріальну шкоду у сумі майже 4,9 млн грн.

Слідчий повідомив фігуранту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, а саме: ч. 4 ст. 358 – підроблення документів та використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ч. 2 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та ч. 5 ст. 190 – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 2,4 млн грн. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідчі встановлюють докази причетності до шахрайської схеми інших осіб. На квартиру судом накладено арешт.

Раніше у Києві було викрито групу осіб, які заволоділи чотирма квартирами. Серед підозрюваних – організатор шахрайства, рієлтор, псевдоспадкоємиця та працівниця райдержадмвнвстрації. Організатор шахрайства – 50-річний мешканець Києва та троє його спільників шукали самотніх літніх людей, або ж тих, хто має борги за комунальні послуги, та пропонували їм допомогу грошима та продуктами. Серед підозрюваних чоловік, який входив у довіру до власників квартир, а потім виставляв їхню нерухомість на продаж як рієлтор, жінка, яка вдавала із себе дружину померлого власника однієї з квартир, а також вже колишня працівниця Дарницької РДА, яка допомагала приватизувати одне з помешкань.

Читайте також:

Теги: Київ квартира афера поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua