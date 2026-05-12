Білий дім оголосив дату нового медогляду Трампа

Обстеження Трампа відбудеться на тлі нових дискусій про стан його здоров’я

Президент США Дональд Трамп 26 травня пройде планове медичне обстеження у військовому госпіталі імені Волтера Ріда поблизу Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AFP.

У Білому домі заявили, що йдеться про «планові щорічні стоматологічні та медичні обстеження в рамках регулярної профілактичної медичної допомоги».

У США президенти традиційно публікують інформацію про стан свого здоров’я, однак навколо Трампа останнім часом регулярно виникають дискусії щодо його фізичного стану.

Зокрема, у медіа активно обговорювали фотографії американського президента, на яких помітили синці на його руках. Частину з них, за даними ЗМІ, нібито приховували тональним кремом.

Сам Трамп пояснив появу синців частими рукостисканнями. Водночас у Білому домі заявили, що це може бути пов’язано з прийомом препаратів для розрідження крові.

Також раніше адміністрація президента повідомляла, що Трамп має хронічну венозну недостатність – захворювання вен, яке часто зустрічається у людей старшого віку.

Дональду Трампу у червні виповниться 80 років. Питання віку та стану здоров’я американських політиків залишається однією з ключових тем внутрішньополітичних дискусій у США, особливо після президентства Джо Байдена, якого неодноразово критикували через вік та фізичний стан.

Нагадаємо, що у квітні президент США вже проходив медичний огляд та когнітивний тест. Тоді Трамп заявив, що правильно відповів на всі запитання та перебуває «у дуже хорошій формі».

«Я думаю, що я добре впорався. Я відчував, що у дуже хорошій формі – добре серце, душа в порядку», – сказав Трамп журналістам.

Американський лідер також наголосив, що хотів «відрізнятися від Байдена», який, за його словами, не проходив подібних когнітивних тестів. Повний звіт про результати попереднього медичного обстеження Трампа, як повідомляв Білий дім, мали оприлюднити 13 квітня.