В Україні до +15° та без опадів: прогноз погоди на 14 квітня 2026

В Україні 14 квітня 2026 року вдень до +11-15°

У вівторок, 14 квітня, в Україні очікується вітряна, але сонячна погода, проте місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, мінлива хмарність. Без опадів, лише на сході країни вдень дощ. Вітер північно-західний, на заході країни південно-східний, 7-12 м/с, вдень у східних і Сумській областях місцями пориви 15-20 м/с.

Вночі на Правобережжі в повітрі заморозки 0-3°, на решті території температура вночі 1-6° тепла, крім східних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 11-16° тепла, на Закарпатті до 19°, на сході та північному сході 7-12°.

У Київській області та столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі заморозки 0-3°, температура вдень 11-16° тепла; у Києві вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень близько 15° тепла.

До слова, поки львів’яни готувалися до святкових богослужінь, погода вирішила нагадати про зимову суворість. Цьогорічне 12 квітня стало найхолоднішим за останні чотири десятиліття – стовпчики термометрів опустилися до позначок, яких Львів не бачив з часів середини 80-х.