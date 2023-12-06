Німецький депутат пропонує відсилати українських біженців на війну

Депутат Бундестагу підрахував, що у Німеччині понад 220 тис. українців, які можуть воювати

Влада Німеччини та ЄС зобов'язана закликати українських біженців, здатних нести військову службу, до повернення на батьківщину та надання допомоги власним співгромадянам. Про це заявив сьогодні, 5 грудня, депутат бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер в ефірі телеканалу Welt.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, придатні до військової служби українці, які зараз перебувають у країнах ЄС, також могли б надати допомогу своїй країні в рамках Міжнародної організації Червоного Хреста, розчищення завалів або громадянської підтримки.

«У ЄС налічується понад 600 тис. українців, здатних до несення військової служби. Лише у Німеччині число (чоловіків, що ухиляються від військової служби, – «Главком») становить понад 220 тис. Вони, звичайно, допомогли б полегшити становище солдатів ЗСУ на фронті. У зв'язку з цим ми, німці, маємо звернутися до молодих людей призовного віку. ЄС також має виступити з аналогічною заявою. Понад 600 тис. (українців у ЄС – «Главком»). Понад 200 тис. лише у Німеччині. Це дозволило б сформувати 10 дивізій», – резюмував Кізеветтер.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«І вони, звичайно, допомогли б полегшити становище солдатів на фронті. Вони також допомогли б батьківщині у розчищенні завалів, у пожежній службі, наданні соціальної підтримки та роботі у Червоному Хресті. Тому ми, німці, також маємо звернутися із закликом до молодих людей», – зазначив депутат.

Раніше прем'єр-міністр Баварії та голова опозиційної Християнсько-соціальної спілки Маркус Зедер закликав федеральний уряд Німеччини зупинити виплати соціальної допомоги новим мігрантам, які в'їжджають до країни з України. Політик також запропонував змінити форму та обсяг наданої допомоги, а саме обмежити розмір допомоги сумою, необхідною для придбання їжі та одягу.

Нагадаємо, Німеччина продовжила тимчасовий захист біженців із України. Дозволи на проживання автоматично діятимуть до 4 березня 2025 року. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Німеччини. Федеральна рада схвалила відповідну постанову 24 листопада 2023 року. Українські біженці не повинні подавати заяву на продовження свого статусу проживання і їм не треба буде зустрічатися з імміграційними органами. Підставою для подальшого продовження тимчасового захисту є рішення країн ЄС наприкінці вересня 2023 року.