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Військові медики долучаться до роботи з цивільними на територіях бойових дій – Мінреінтеграції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Військові медики долучаться до роботи з цивільними на територіях бойових дій – Мінреінтеграції
фото з відкритих джерел

Військові медики допомагають цивільним лікарям у місцевих комунальних закладах охорони здоровʼя

Військові лікарі будуть залученні до роботи в цивільних закладах охорони здоров’я на територіях активних і можливих бойових дій. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На нараді під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук було порушено питання залученості військових лікарів до роботи в цивільних закладах охорони здоров’я на територіях активних та можливих бойових дій. Для цього розроблять відповідний механізм.

Дане питання порушила одна з міських рад Чернігівської області. У зв’язку зі щоденними російськими обстрілами населення постійно виїжджає у більш безпечні регіони. Це стосується і медичних працівників. «Оскільки на території громади розміщені підрозділи ЗСУ із медичними частинами, військові медики допомагають цивільним лікарям у місцевих комунальних закладах охорони здоровʼя надавати медичну допомогу населенню. Зокрема, і в екстрених ситуаціях», – зазначили у відомстві.

Так, виникло питання щодо визначення на законодавчому рівні механізму залучення військових лікарів до надання медичної допомоги цивільному населенню.

Під час наради було запропоновано унормувати відносини між військовими лікарями й цивільними медичними закладами. Такий порядок передбачає закон про «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

Влітку цього року до нього були внесені зміни, які дозволяють військовослужбовцям надавати медичну допомогу у цивільних закладах.

Очільниця Мінреінтеграції доручила відповідальним органам розглянути таку можливість.

На нараді також йшлося про можливість залучення до такої роботи співробітників релокованих із тимчасово окупованих територій медзакладів, додали у Мінреінтеграції.

Раніше повідомлялося, що Україна створить із Польщею великий військово-медичний хаб.

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Теги: закон військові Україна населення медик

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