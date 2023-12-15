Військові медики долучаться до роботи з цивільними на територіях бойових дій – Мінреінтеграції
Військові медики допомагають цивільним лікарям у місцевих комунальних закладах охорони здоровʼя
Військові лікарі будуть залученні до роботи в цивільних закладах охорони здоров’я на територіях активних і можливих бойових дій. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
На нараді під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук було порушено питання залученості військових лікарів до роботи в цивільних закладах охорони здоров’я на територіях активних та можливих бойових дій. Для цього розроблять відповідний механізм.
Дане питання порушила одна з міських рад Чернігівської області. У зв’язку зі щоденними російськими обстрілами населення постійно виїжджає у більш безпечні регіони. Це стосується і медичних працівників. «Оскільки на території громади розміщені підрозділи ЗСУ із медичними частинами, військові медики допомагають цивільним лікарям у місцевих комунальних закладах охорони здоровʼя надавати медичну допомогу населенню. Зокрема, і в екстрених ситуаціях», – зазначили у відомстві.
Так, виникло питання щодо визначення на законодавчому рівні механізму залучення військових лікарів до надання медичної допомоги цивільному населенню.
Під час наради було запропоновано унормувати відносини між військовими лікарями й цивільними медичними закладами. Такий порядок передбачає закон про «Основи законодавства України про охорону здоров’я».
Влітку цього року до нього були внесені зміни, які дозволяють військовослужбовцям надавати медичну допомогу у цивільних закладах.
Очільниця Мінреінтеграції доручила відповідальним органам розглянути таку можливість.
На нараді також йшлося про можливість залучення до такої роботи співробітників релокованих із тимчасово окупованих територій медзакладів, додали у Мінреінтеграції.
Раніше повідомлялося, що Україна створить із Польщею великий військово-медичний хаб.
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