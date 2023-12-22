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Стефанішина анонсувала аудит оборонних закупівель України на стандарт НАТО

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стефанішина анонсувала аудит оборонних закупівель України на стандарт НАТО
Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина
фото з відкритих джерел

Довгострокові плани зможуть допомогти іноземним компаніям, які займаються «оборонкою», краще планувати постачання для України

Аудит закупівель для потреб оборони України переводять на стандарт НАТО. Завершити процес планують до середини 2024 року. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на заході «Україна та світ попереду 2024».

За її словами, на міжнародних зустрічах із представниками України часто порушується питання про ясність та передбачуваність процедур оборонних закупівель.

Зокрема, Стефанішина зазначила, що в Сполучених Штатах обговорювалася потреба у чіткому розумінні компаніями-виробниками «необхідності оборонної підтримки та її форми».

«Можу сказати, що до середини 2024 року ми матимемо повний аудит системи оборонних закупівель і план переведення їх на НАТОвський стандарт», – розповіла Стефанішина.

Віце-прем'єр підкреслила важливість стабільності поставок для Збройних сил як під час протистояння широкомасштабній військовій агресії РФ, так і після скасування воєнного стану.

Стефанішина пояснила, що довгострокові плани зможуть допомогти іноземним компаніям, які займаються «оборонкою», краще планувати постачання для України.

Також міністр звернула увагу, що співпраця оборонних компаній є своєрідним запобіжником «в умовах політичної качки», а також в умовах «зростання праворадикальних настроїв» у країнах-партнерах.

Раніше повідомлялося, що найвищий військовий орган НАТО – Військовий комітет – проведе у Брюсселі засідання 17-18 січня 2024 року на рівні начальників генеральних штабів країн Північноатлантичного альянсу.

Теги: Ольга Стефанішина міністр Україна аудит НАТО

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