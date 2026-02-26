Головна Країна Кримінал
Суд звільнив настоятеля Святогірської лаври під домашній арешт

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Суд звільнив настоятеля Святогірської лаври під домашній арешт
Слідчі повідомили митрополиту про підозру в тому, що той «здавав» окупантам позиції українських військ
Митрополита звільнили безпосередньо у залі суду, електронний браслет для контролю за його пересуванням не застосовуватимуть

Чечелівський районний суд міста Дніпра звільнив намісника Святогірської лаври Української православної Церкви Московського патріархату митрополита Арсенія (Ігоря Яковенка) з-під варти. Суд замінив йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт до 25 квітня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у соцмережі Свято-Успенської Святогірської лаври.

Повідомляється, що адвокати просили суд змінити Арсенію запобіжний захід з тримання під вартою на взяття на поруки або домашній арешт. При цьому вони посилалися на відповідні прецедентні справи Європейського суду, який вважає цілодобовий домашній арешт альтернативою утримання в СІЗО.

«Вислухавши сторони захисту і обвинувачення, суддя Тетяна Василівна Безрук пішла до нарадчої кімнати. Повернувшись, вона оголосила рішення суду: замінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт до 25 квітня 2026 року без застосування електронного засобу контролю», – йдеться в повідомленні.

Наступне засідання Чечелівського суду призначено на 5 березня о 11:30.

Зауважмо, Служба безпеки України у квітні 2024 року задокументувала підривну діяльність з боку настоятеля Святогірської лаври митрополита Арсенія. Його затримали і взяли під варту. Слідчі повідомили митрополиту про підозру в тому, що той «здавав» окупантам позиції українських військ.

Так, під час своєї проповіді у вересні 2023 року митрополит Арсеній озвучив назви населених пунктів та конкретні місця розташування блокпостів і підрозділів Сил оборони на території Святогірської громади.

Також його звинувачують у спробах дискредитувати українську владу та армію в очах парафіян, формуючи у них прихильне ставлення до «руського міра».

Нагадаємо, в Івано-Франківську суд взяв під варту єпископа Православної церкви Кирила (Михайлюка). Його підозрюють у видаванні фіктивних посвідчень про висвячення у сан священнослужителів для ухилення від мобілізації. 

Згідно з матеріалами слідства, СБУ клопотала про тримання підозрюваного під вартою. Суд частково задовольнив це клопотання. Підозрюваному єпископу дозволили вийти під заставу в розмірі 233 тис. грн.

Єпископ Кирило (Михайлюк) донедавна був керівником Ужгородсько-Хустської єпархії ПЦУ. За даними слідства, він нібито налагодив корупційну схему, де видавав військовозобов’язаним фіктивні документи про висвячення в сан диякона.

Теги: церква зрада державна зрада суд суддя Україна

