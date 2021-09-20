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    У Києві різкий стрибок захворюваності на грип

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    Серед&nbsp;школярів захворюваність на грип зросла удвічі&nbsp; - У Києві різкий стрибок захворюваності на грип
    Серед школярів захворюваність на грип зросла удвічі 
    Фото з відкритих джерел

    У структурі захворюваності діти становлять майже 60%

    У столиці за минулий тиждень, з 13 по 19 вересня, зареєстровано 12467 хворих на грипі ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 43,8%. Наразі показник захворюваності становить 421,2. Про це повідомили в Державній установі «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», інформує пресслужба КМДА.

    Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 52,2% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 6979 (зростання на 63,8%), дорослих – 5497 осіб (зростання на 39,1%).

    У структурі захворюваності діти становлять 55,9%, а на попередньому тижні – 52,3%. Із них 51,2% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла удвічі – зареєстровано 3575 випадків.

    До медичних закладів за минулий тиждень госпіталізовано 475 осіб, серед госпіталізованих – 180 дітей.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 19 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 183 осіб. Загалом від початку епідемії захворіли понад 230 тис. осіб на Covid-19.

    Як раніше повідомлялося, київська влада повідомила, що допоможе убезпечити столицю від локдауну.

    Зазначимо, Україна – перша в Європі за кількістю хворих на ковід у лікарнях. Кількість повністю вакцинованих українців перевищила п'ять мільйонів.

    До слова, глава МОЗ Віктор Ляшко пояснив, чому різко зросла кількість випадків Covid-19. Також МОЗ назвав області-претенденти на потрапляння в «червону» зону.

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    Теги: Вікторія Рибалко Київ грип хвороби кияни
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    У Києві різкий стрибок захворюваності на грип