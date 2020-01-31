Київ виплатить матеріальну допомогу колишнім в’язням концтабору «Аушвіц»



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27 січня 2020 року виповнилося 75 років з дня визволення в’язнів концентраційного табору «Аушвіц» Фото: DW

Колишні в'язні концтабору отримають одноразову адресну матеріальну допомогу у розмірі 10 тис. грн

Із нагоди 75-річчя з дня визволення в’язнів концентраційного табору «Аушвіц» Київ виплатить одноразову матеріальну допомогу постраждалим від нацистських переслідувань. Як повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда, підписано відповідне розпорядження КМДА № 98.

«Вижити в концентраційному таборі «Аушвіц» вдалося небагатьом. Жахливі події Голокосту мають стати для нашого та наступних поколінь уроком людяності і толерантності. Жертва мучеників повинна вберегти людство від повторення таких трагедій, а очевидці подій мають постійно нагадувати, до якої трагедії може призвести диктатура», – зазначила Хонда.

Згідно з розпорядженням, із метою подальшого захисту колишніх в’язнів концтабору та з нагоди 75-річчя з дня визволення табору «Аушвіц» окремі категорії населення отримають одноразову адресну матеріальну допомогу у розмірі 10 тис. гривень.

Виплати проводитимуться за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Києва на 2020 рік, на виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки.

Кошти надходитимуть на відповідні рахунки в банках та на рахунки утримувачів багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина».