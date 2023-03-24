В Україні може зрости кількість хворих на туберкульоз: МОЗ назвав причину

Вакцинація для профілактики туберкульозу не виходить на показники, рекомендовані ВООЗ

В Україні через війну та пріоритети виживання до 20% населення не звертаються із можливими симптомами туберкульозу до сімейних лікарів. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час пресконференції до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом.

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«Нині близько 20% населення України відчувають дефіцит медичної допомоги через те, що не звертаються до сімейного лікаря з профілактичним обстеженням або є тимчасово переміщеними особами, у яких інші пріоритети, або спрацьовують питання самозахисту. Всі ці недіагностовані випадки ми будемо реєструвати через певний час. І попри те, що зараз ми не спостерігаємо суттєвого зростання нових випадків захворювання на туберкульоз, ми розуміємо, що за рахунок прихованого компоненту матимемо зростання у повоєнні часи», – сказав він.

Крім того, за минулий рік вакцинація проти БЦЖ для профілактики туберкульозу не виходить на показники, рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Щеплення має пройти щонайменше 95% населення, а у 2022 році в Україні було 77%.

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Кузін наголосив, що за таких симптомів, як підвищення температури тіла, кашель, втома, що тримаються від двох тижнів і більше, потрібно обов'язково обстежитися у сімейного лікаря, аби щонайшвидше отримати лікування.

Крім того, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) кількість смертей від туберкульозу в Європі знову зростає.

У 2021 році туберкульоз забрав життя 27 300 європейців. Причиною називають пандемію Covid-19 і пов’язані з нею обмеження, переорієнтування медичних ресурсів, запізнілу діагностику, а також поширення стійкої до ліків форми туберкульозу.

Найбільш постраждалими країнами називають Україну та Росію, де померло від туберкульозу близько 3600 і 4900 людей відповідно.

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Також зазначається, що у 53 країнах, що входять до Європейського регіону ВООЗ, включно з країнами Центральної Азії, приблизно 230 тисяч людей захворіли на туберкульоз.

Раніше повідомлялося, що в Україні склалася тривожна ситуація з туберкульозом через Covid-19.