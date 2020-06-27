В Україні на Covid-19 захворіло вже 6 515 медпрацівників, – Степанов



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З початку пандемії в Україні на коронавірусну хворобу Covid-19 захворіло 3 086 дітей

З початку пандемії в Україні загалом одужала 18 701 особа

З початку пандемії в Україні на коронавірусну хворобу Covid-19 захворіло 3 086 дітей та 6 515 медпрацівників. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За минулу добу захворіло 948 осіб, з них 15 дітей, а також 95 медпрацівників…За весь час пандемії захворіло 42 065 людей, з них 3 086 дітей, а також 6 515 медпрацівників. При цьому, загалом одужала 18 701 особа, а летальних випадків 1 110», – зазначив він.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, це на 161 випадок менше, ніж учора (1 109).

Одужали – 402 (вчора 541), померли – 24 (вчора 19).

Загалом одужали 18 701 особа, летальних випадків – 1 110.

У Києві виявлено хворих 140 осіб (вчора 113). Також 49 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 51) і 168 – на Львівщині (вчора 209), 111 – на Рівненщині (вчора 116).

Коронавірус в Україні

Всього 42065

Хворіють 22254

Одужали 18701

Померли 1110

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Нагадаємо, станом на ранок 26 червня в Україні фіксують новий антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії.

Найбільше заражень зафіксували в Львівській, Рівненській областях та Києві.

Наразі загальна кількість заражених становить 41 117 людей.

Крім того, за вчора від коронавірусу померли ще 19 людей, а всього виявлено 1 086 смертельних випадків.