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    Здоров'я

    20% хворих на Covid-19 потребують госпіталізації, – МОЗ

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    <span>У зв&rsquo;язку зі зростанням кількості хворих коронавірусом Covid-19 Міністерство охорони здоров&rsquo;я готує лікарні третьої хвилі</span> - 20% хворих на Covid-19 потребують госпіталізації, – МОЗ
    У зв’язку зі зростанням кількості хворих коронавірусом Covid-19 Міністерство охорони здоров’я готує лікарні третьої хвилі

    Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 41 117 осіб

    Більшість нових інфікованих на коронавірус українців переносять хворобу легко.

    Про це в ефірі програми Свобода Live заявила лікар-епідеміолог Центру громадського здоров’я МОЗ України Оксана Кошалко.

    «80% – це легкі форми захворюваності. Госпіталізації потребує не більше ніж 20% хворих із усіх зареєстрованих випадків. І лише 5% потребує інтенсивної терапії», – повідомила Кошалко.

    Станом на ранок п’ятниці, 26 червня в Україні виявлено понад 1109 нових випадків зараження. Це черговий антирекорд. Днем раніше, 25 червня захворіло 994 людини, а 24 червня – 940.

    Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 41 117 осіб, з них 18 299 одужали, летальних випадків – 1086.

    Нагадаємо, у зв’язку зі зростанням кількості хворих коронавірусом Covid-19 Міністерство охорони здоров’я готує лікарні третьої хвилі. Тільки за останню добу в Україні виявили понад 1100 випадків. В Україні захворюваність коронавірусом росте, проте летальність знижується.

    До слова, з минулого тижня у Києві реанімаційне відділення Олександрівської лікарні переповнене.

    А тим часом у Харкові з лікарні, яку відкрили для прийому хворих на коронавірус, почали звільнятись лікарі.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців дотримуватися карантинних заходів, аби владі не доводилося знову «закривати країну на жорсткий карантин».

    Міністерство охорони здоров'я карантин коронавірус
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