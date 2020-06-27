20% хворих на Covid-19 потребують госпіталізації, – МОЗ



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У зв’язку зі зростанням кількості хворих коронавірусом Covid-19 Міністерство охорони здоров’я готує лікарні третьої хвилі

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 41 117 осіб

Більшість нових інфікованих на коронавірус українців переносять хворобу легко.

Про це в ефірі програми Свобода Live заявила лікар-епідеміолог Центру громадського здоров’я МОЗ України Оксана Кошалко.

«80% – це легкі форми захворюваності. Госпіталізації потребує не більше ніж 20% хворих із усіх зареєстрованих випадків. І лише 5% потребує інтенсивної терапії», – повідомила Кошалко.

Станом на ранок п’ятниці, 26 червня в Україні виявлено понад 1109 нових випадків зараження. Це черговий антирекорд. Днем раніше, 25 червня захворіло 994 людини, а 24 червня – 940.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 41 117 осіб, з них 18 299 одужали, летальних випадків – 1086.

Нагадаємо, у зв’язку зі зростанням кількості хворих коронавірусом Covid-19 Міністерство охорони здоров’я готує лікарні третьої хвилі. Тільки за останню добу в Україні виявили понад 1100 випадків. В Україні захворюваність коронавірусом росте, проте летальність знижується.

До слова, з минулого тижня у Києві реанімаційне відділення Олександрівської лікарні переповнене.

А тим часом у Харкові з лікарні, яку відкрили для прийому хворих на коронавірус, почали звільнятись лікарі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців дотримуватися карантинних заходів, аби владі не доводилося знову «закривати країну на жорсткий карантин».