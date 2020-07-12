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    Здоров'я

    В Україні на коронавірус за добу захворіло близько 100 медпрацівників, – Степанов

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    <p>&laquo;Загалом за весь час пандемії захворіла 53 521 людина&raquo; &ndash;&nbsp; Степанов</p> - В Україні на коронавірус за добу захворіло близько 100 медпрацівників, – Степанов

    «Загалом за весь час пандемії захворіла 53 521 людина» –  Степанов

    «За попередню добу загалом було здійснено 15 019 тестів» – міністр охорони здоров’я

    В Україні за добу на коронавірусну хворобу Covid-19 захворіло 26 дітей та 96 медичних працівників. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «За минулу добу захворіло 678 осіб. З них 26 дітей, а також 96 медичних працівників. Було госпіталізовано 133 особи. Зафіксовано 11 летальних випадків», – сказав Максим Степанов.

    Він зазначив, що при цьому за добу одужало 457 пацієнтів.

    «Загалом за весь час пандемії захворіло 53 521 людина. З них 3828 дітей, а також 7357 медичних працівників», – додав Максим Степанов.

    За його словами, загалом одужало 26 118 осіб, а летальних випадків 1383.

    «За попередню добу загалом було здійснено 15 019 тестів. Із них 10 278 досліджень методом ПЛР, а також 4741 дослідження методом ІФА», – зазначив Максим Степанов.

    Як повідомлялося, станом на ранок 12 липня в Україні зафіксовано 678 нових випадки коронавірусу, це на 122 випадки менше, ніж учора (800).

    Одужали – 457 (вчора 861), померли – 11 (вчора 27).

    Загалом одужали 26 118 осіб, летальних випадків – 1 383.

    У Києві виявлено хворих 67 осіб (вчора 125). Також 23 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 21) і 121 – на Львівщині (вчора 119), 78 – на Рівненщині (вчора 66).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      52843
    • Хворіють
      25810
    • Одужали
      25661
    • Померли
      1372

    Нагадаємо, станом на ранок 11 липня в Україні зафіксовано 800 нових випадки коронавірусу, це на 19 випадків менше, ніж учора (819).

    Одужали – 861 (вчора 1 016), померли – 27 (вчора 18).

    Загалом одужали 25 661 особа, летальних випадків – 1 372.

    У Києві виявлено хворих 125 осіб (вчора 118). Також 21 випадок зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 22) і 119 – на Львівщині (вчора 82), 66 – на Рівненщині (вчора 74).

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