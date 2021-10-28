Секретар РНБО розповів, чи вистачає кисню у лікарнях (відео)

Влада не очікувала на такі обсяги потреб у кисні, які існують наразі

Наразі в Україні вистачає кисню для забезпечення потреб лікарень із хворими на коронавірус, однак держава відпрацьовує варіанти екстреного збільшення його надходження до медичних закладів. Про це в ефірі ток-шоу «Право на владу» заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

«На превеликий жаль, не можливо було запастися киснем в тих обсягах, яких сьогодні потребує саме така форма хвороби», – пояснив керівник апарату РНБО.

За словами Олексія Данілова, один український завод, що виробляє кисень та нещодавно зупиняв виробництво через технологічні потреби, наразі вже працює у штатному режимі. Інший запрацює із 31 жовтня.

Також секретар РНБО нагадав про ще одну проблему – місцеві лікарні, що закуповують кисень у підприємств, за нинішніх потреб, мають проблеми із розрахунками за цей важливий у поточних умовах ресурс.

Також Олексій Данілов пояснив, яка дивна тенденція щодо вакцинування намітилася в Україні.

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