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Компанія Pfizer порахувала збитки через падіння попиту на препарати проти коронавірусу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Компанія Pfizer порахувала збитки через падіння попиту на препарати проти коронавірусу
Компанія Pfizer відхрещується від збитків
фото із відкритих джерел

Pfizer наполягає на перспективності препаратів та вакцинації проти Covid-19, і продовжує випускати нові продукти

Відома фармацевтична компанія Pfizer відзвітувала про перший квартальний збиток з 2019 року на тлі скорочення попиту на ліки від коронавірусу та значних списань, пов'язаних із поверненням урядом США кількох мільйонів доз противірусного препарату компанії під назвою Paxlovid. Про це пише Reuters.

Збиток компанії Pfizer у третьому кварталі становив 42 центи на акцію в порівнянні з прибутком у $1,51 на акцію за аналогічний період 2022 року. Загальна виручка впала до $13,23 мільярдів з $22,64 мільярда роком раніше.

Як пише видання, річні показники вакцинації серед населення різко впали, а попит на лікування впав, оскільки рівень імунітету населення зріс. «Ми змінили наші очікування щодо Covid», – сказав генеральний директор компанії Альберт Бурла, додавши: вірить, що дохід від «протиковідних» та інших продуктів компанії у майбутньому буде стабільним.

За словами аналітиків, зниження використання вакцин і продуктів проти Covid у зв’язку з відступом пандемії призвело до падіння акцій Pfizer на 40% цього року і може залишатися гальмівним фактором у майбутньому. Під час нещодавніх  біржових торгів акції компанії впали приблизно на 1%.

За словами аналітика BMO Capital Евана Зайгермана, Pfizer відчуватиме значний тиск, виконуючи заплановані на 2023 рік продажі препаратів. Pfizer продовжує очікувати зростання доходу на 6%-8% у 2023 році від продуктів, не пов’язаних з Covid-19, причому більшість доходів припадає на друге півріччя.

Бурла наполіг на 10% зростанні доходів компанії в цьому кварталі як по нових, так і по старих продуктах, які не пов’язані з Covid-19, «і це дозволяє нам нарощувати портфель продукції», зазначив він.

Зокрема йдеться про продажі нещодавно випущеної вакцини проти респіраторно-синцитіального вірусу (RSV) Abrysvo, які склали $375 млн  за квартал. «Ми на дуже ранніх стадіях цього запуску. Ми працюємо краще, ніж ми думали», – сказала головний комерційний директор Pfizer Анджела Хван.

Раніше стало відомо, що протягом 2021 року фармацевтична компанія Pfizer, яка розробила вакцину від коронавірусу, заробила $31 млрд

До слова, сотні позовів проти компаній AstraZeneca та Pfizer-BioNTech надходять до судів Німеччини, і їхній потік не вичерпується, пише Rzeczpospolita. Йдеться про побічні ефекти застосування вакцини проти Covid-19. Пацієнти стверджують, що компанії недостатньо повно інформували про можливі ускладнення після вакцинації.

Наприкінці 2021 року в умовах пандемії Covid-19 по всьому світу розпочалася безпрецедентна за своїми масштабами кампанія з вакцинації від цього небезпечного захворювання, що призвело до ізоляції мільйонів людей та паралічу світової економіки. За оцінками Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), у перший рік пандемії вакцини проти Covid-19 допомогли врятувати життя майже 20 мільйонів людей.

Проте є чимало пацієнтів, які вважають, що ці вакцини спричинили погіршення їхнього здоров'я. Тільки в Німеччині вже подано кілька сотень вимог визнати причинно-наслідковий зв'язок між вакцинацією та розвитком різних патологій. Все більше і більше аналогічних позовів реєструється також у Франції та Великій Британії.

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Теги: вакцинація населення коронавірус вчені

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