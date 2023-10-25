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Грузія оприлюднили результати медичного обстеження Саакашвілі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Грузія оприлюднили результати медичного обстеження Саакашвілі
В експрезидента Грузії наявна атрофія м'язів, нейропатія, погіршення когнітивних функцій
фото з відкритих джерел

У висновку зазначається, що Саакашвілі переважно лежить через постійну слабкість

Після обстеження стану здоров’я колишнього президента Грузії українського громадянина Михайла Саакашвілі, апарат Народного захисника Грузії опублікував висновок, складений групою лікарів. Про це повідомляє Ехо Кавказа.

«(У пацієнта спостерігається – «Главком») загальна слабкість, втрата рівноваги, відчуття оніміння кінцівок, занепад сил, втрата концентрації, погіршення пам'яті... Симптоматичне лікування триває», – йдеться в документі.

У документі також зазначається, що Саакашвілі переважно лежить через постійну слабкість, на запитання відповідає неохоче, а його вага – 70 кг.

Фахівці також відзначили, що спостерігається «певна позитивна динаміка», проте в експрезидента наявна атрофія м'язів, нейропатія, погіршення когнітивних функцій.

«Хворий потребує ретельного медичного спостереження», – йдеться у висновку.

19 жовтня Саакашвілі відвідали невролог Тенгіз Цуладзе, кардіолог Георгій Качарава та ендокринолог Ніно Заврашвілі. Пізніше, в онлайн-дискусії, яка відбулася після візиту, також узяли участь кардіолог Георгій Папіашвілі, анестезіолог-реаніматолог Георгій Гріголія, терапевт Грігол Хурцидзе та гематолог, клінічний онколог, терапевт і фахівець із паліативної медицини Аїда Гозалова, повідомляють в апараті Народного захисника.

Михайла Саакашвілі було засуджено в Грузії до шести років позбавлення волі, зараз він перебуває під вартою в приватній клініці в Тбілісі, де проходить лікування.

Раніше мама Саакашвілі розповіла про жахливий стан сина.

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Теги: Михайло Саакашвілі хвороби Грузія

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