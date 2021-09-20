Covid-19 в Україні: за добу виявлено понад дві тисячі нових хворих

Найбільше нових хворих – у Харківській і Чернівецькій областях

Протягом неділі, 19 вересня, в Україні медики зафіксували 2 265 нових випадків Covid-19. Також 565 пацієнтів одужали, а 44 — померли від ускладнень захворювання. Госпіталізували з підозрою чи підтвердженим діагнозом 1 255 людей. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Найбільше нових випадків виявили у Харківській (218), Чернівецькій (200), Одеській (182), Тернопільській (174) областях, а також у Києві (183).

Лабораторії зробили 24 792 тести на коронавірус: методом ПЛР – 13 058, методом ІФА – 2 011. Також зробили 9 723 експрес-тести на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 12,4 мільйона ПЛР-тестувань.

Від початку пандемії в нас виявили 2 350 646 випадків Covid-19. З них 54 919 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 231 417 – одужали.

Графіка МОЗ

До слова, головний інфекціоніст США назвав спосіб знизити смертність від Covid-19. Фаучі підкреслив, що для зниження рівня смертності необхідна вакцинація переважної більшості населення країни. Лікар нагадав, що близько 70 млн американців все ще не зробили щеплення від коронавірусу, хоча мають на це право.

Група експертів Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) порекомендувала третій укол вакциною Pfizer від Covid-19 для осіб 65 років і старше, а також для тих, хто перебуває в групі високого ризику.

Раніше нове дослідження, проведене в Ізраїлі, довело, що бустерне щеплення третьою дозою вакцини Pfizer підвищує імунний захист від коронавірусу в 10 разів.

Нагадаємо, причина важкого перебігу коронавірусної хвороби у деяких пацієнтів – підвищений рівень вироблення аутоантитіл, що діють проти тканин людини.

Також раніше стало відомо, що через кілька місяців після перенесення Covid-19 у людей, що одужали, можуть з’являтися такі аномальні наслідки хвороби, як непереносимість алкоголю, суїцидальні думки чи, наприклад, старіння нирок.

Крім того, Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я отримав обладнання для виявлення нових штамів зразків коронавірусу SARS-CoV-2, виявлених в українських пацієнтів.

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