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    В Україні за добу виявлено 591 новий випадок захворювання на коронавірус

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    Минулої доби в Україні померли 16 людей - В Україні за добу виявлено 591 новий випадок захворювання на коронавірус

    Минулої доби в Україні померли 16 людей

    Фото з відкритих джерел

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві

    Станом на 17 липня 2021 року в Україні зафіксовано 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 41, медпрацівників – 9. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 438 осіб;
    • летальних випадків – 16;
    • одужало – 676 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 18006 осіб,
    • методом ІФА – 8718 осіб,
    • експрес-тестами – 14648 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2244196 осіб;
    • одужало – 2180957 осіб;
    • летальних випадків – 52718;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11138052.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях.

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    Нагадаємо, протягом минулої доби в Україні зафіксовано 737 нові підтверджені випадки коронавірусу. Хворобу, зокрема, виявили вчора у 50 дітей та 16 медпрацівників.

    За минулу добу госпіталізовано 422 людини, померли 17 людей, одужали 616 людей.

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    Теги: хвороби епідемія населення коронавірус
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    В Україні за добу виявлено 591 новий випадок захворювання на коронавірус