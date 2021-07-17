В Україні за добу виявлено 591 новий випадок захворювання на коронавірус
Минулої доби в Україні померли 16 людей
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві
Станом на 17 липня 2021 року в Україні зафіксовано 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 41, медпрацівників – 9. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 438 осіб;
- летальних випадків – 16;
- одужало – 676 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 18006 осіб,
- методом ІФА – 8718 осіб,
- експрес-тестами – 14648 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2244196 осіб;
- одужало – 2180957 осіб;
- летальних випадків – 52718;
- проведено ПЛР-тестувань – 11138052.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях.
Нагадаємо, протягом минулої доби в Україні зафіксовано 737 нові підтверджені випадки коронавірусу. Хворобу, зокрема, виявили вчора у 50 дітей та 16 медпрацівників.
За минулу добу госпіталізовано 422 людини, померли 17 людей, одужали 616 людей.