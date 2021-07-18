Башар Асад учетверте склав присягу президента Сирії

Асад заявив, що кожен, хто залишив країну, повинен повернутися назад

Башар Асад 17 липня склав присягу на четвертий термін на посаді президента Сирії. Він триватиме сім років. Про це повідомляє SANA.

Під час церемонії він подякував своїм виборцям за їхню «свідомість та почуття національної приналежності».

Також Асад заявив, що кожен, хто залишив країну, повинен повернутися назад.

«Я закликаю кожного, хто був обманутий і робив ставку на крах держави, повернутися на Батьківщину», — сказав він.

Про перемогу Асада було оголошено 28 травня. За офіційними даними, він набрав 95,1% голосів виборців.

Сирійська опозиція і країни західної демократії, зокрема США, Велика Британія, Франція і Німеччина, не визнали результатів голосування і назвали їх фальсифікацією.

Євросоюз вкотре продовжив санкції проти режиму Асада. Санкції, що передбачають ембарго на торгівлю нафтою, обмеження інвестиційної активності і заморозку рахунків сирійських функціонерів, продовжені до 1 червня 2022 року.

Башар Асад прийшов до влади в 2000 році після смерті свого батька Хафеза, який правив країною 30 років.

Правління Асада ознаменувалося десятирічною війною, яка почалася після мирних протестів проти авторитарного режиму у 2011 році. Унаслідок конфлікту загинули сотні тисяч людей, 11 мільйонів осіб, близько половини населення Сирії, були змушені покинути свої домівки.