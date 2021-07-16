В Україні за добу виявлено понад 700 нових хворих на коронавірус

Із кожним днем кількість нових хворих і госпіталізованих знову зростає

Найбільше нових випадків виявили у Києві

Протягом минулої доби, 15 липня, в Україні зафіксовано 737 нові підтверджені випадки коронавірусу. Хворобу, зокрема, виявили вчора у 50 дітей та 16 медпрацівників. Про це повідомляє пресслужбаа МОЗ.

Так, за минулу добу госпіталізовано 422 людини, померли 17 людей, одужали 616 людей.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (224), Одеській (95), Донецькій (37), Полтавській (32) та Київській (30) областях.

Лабораторії зробили 41 590 тестувань на коронавірус: методом – 18 276, методом – 8 942. Також зробили 14 372 експрес-тести на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 11,1 мільйона ПЛР-тестувань.

Від початку пандемії в нас зафіксували 2 243 605 випадків зараження коронавірусом. Із них 52 702 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 180 281 – одужали.

Нагадаємо, що напередодні Рада ЄС додала Україну до «зеленого списку» для подорожей.

Варто також знати, що на Ейфелеву вежу пустять тільки щеплених від Covid-19 туристів.

Нагадаємо, 14 липня посли ЄС затвердили рішення включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в’їзд.

Також відомо, що Естонія, Австрія та Нідерланди дозволили в'їзд вакцинованим українцям з туристичною метою, а перед цим аналогічне рішення ухвалила Німеччина.

Зазначимо, у ковід-сертифікатах сталися зміни: встановлено термін дії документа.

Рада Європейського союзу нещодавно оновила рекомендації про в’їзд іноземних туристів до країн ЄС за умов пандемії коронавірусної інфекції. Відповідно до нової версії документа, в’їзд дозволено громадянам, які здійснили повний курс вакцинації не пізніше, ніж за два тижні до поїздки.

При цьому вакцини мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Це препарати Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, а також Sinopharm.

Крім цього, члени ЄС можуть приймати туристів із країн, де число заражень Covid-19 за останні два тижні не перевищує 75 випадків на 100 тисяч осіб.