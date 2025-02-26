Профілактика раку, підвищення імунітету. Мережа розхвалює диво-напій (рецепт)

Цей сік стане дієвою профілактикою проти застуди

У соцмережах набирають популярність так звані «Імбирні шоти» – новий тренд серед користувачів. Імбир багатий на антиоксиданти і може знизити ризик деяких видів раку. Напій, що подається у маленьких склянках, приносить чудодійну користь для здоров'я: бореться з прискорення метаболізму, зміцнення імунітету та покращення концентрації. До того ж обійдеться такий напій набагато дешевше за десятки таблеток і препаратів. Про користь цілющого кореня усім нагадав британський лікар Національної служби охорони здоров`я Амір Хан у своєму Instagram, повідомляє «Главком» .

«У ці часи я бачу безліч застуд, навколо чую кашель. Тим часом ціна на імбирні шоти у магазинах дуже висока. Точних доказів того, що саме вони зупинять застуду не існує. Проте вони містять безліч корисних інгредієнтів, які у комплексі зі збалансованим харчуванням, вправами та здоровим сном здатні підтримати вашу імунну систему», – пише лікар у своєму дописі.

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Відомо, що серед цілющих властивостей напою – зниження ризику розвитку онкологічних захворювань, загальне підвищення імунітету, покращення роботи системи травлення, ефективне зняття застуди, антиоксидантна дія, регуляція цукру в крові, покращення кровообігу та нормалізація тиску.

Британський лікар розповів про цілющі властивості напою з імбирем Фото: pixabay

Також лікар пише і про користь решти інгредієнтів із шоту. До прикладу, лимонний сік багатий вітаміном С, мед заспокоює, а перець та куркума мають потужні протизапальні властивості. Амір Хан ділиться своїми вподобаннями і пропонує для додаткової користі та смаку додавати до класичного рецепту яблуко і клітковину.

Рецепт «Імбирного шоту» від Аміра Хана:

60 г. кореню імбиря

1 цілий лимон

3 ч.л. меду

1 яблуко

Дрібка перцю

1/2 ч.л. подрібненої куркуми

Усі інгредієнти перемолоти блендером до однорідності. Випивати по маленькій скляночці напою вранці. Також лікар пропонує заморозити суміш у формах для льоду та вживати напій в будь-який зручний час, додавши лише трохи гарячої води.

Британський лікар наголошує – імбирні шоти «запрацюють» лише у комплексі зі здоровим способом життя та його вищенаведеними складовими.

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