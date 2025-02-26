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Профілактика раку, підвищення імунітету. Мережа розхвалює диво-напій (рецепт)

Катерина Чернишова
glavcom.ua
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Останніми місяцями імбирні шоти набули популярності в соціальних мережах
фото з відкритих джерел

Цей сік стане дієвою профілактикою проти застуди

У соцмережах набирають популярність так звані «Імбирні шоти» – новий тренд серед користувачів. Імбир багатий на антиоксиданти і може знизити ризик деяких видів раку. Напій, що подається у маленьких склянках, приносить чудодійну користь для здоров'я: бореться з прискорення метаболізму, зміцнення імунітету та покращення концентрації. До того ж обійдеться такий напій набагато дешевше за десятки таблеток і препаратів. Про користь цілющого кореня усім нагадав британський лікар Національної служби охорони здоров`я Амір Хан у своєму Instagram, повідомляє «Главком» .

«У ці часи я бачу безліч застуд, навколо чую кашель. Тим часом ціна на імбирні шоти у магазинах дуже висока. Точних доказів того, що саме вони зупинять застуду не існує. Проте вони містять безліч корисних інгредієнтів, які у комплексі зі збалансованим харчуванням, вправами та здоровим сном здатні підтримати вашу імунну систему», – пише лікар у своєму дописі.

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Публикация от Dr Amir Khan GP (@doctoramirkhan)

Відомо, що серед цілющих властивостей напою – зниження ризику розвитку онкологічних захворювань, загальне підвищення імунітету, покращення роботи системи травлення, ефективне зняття застуди, антиоксидантна дія, регуляція цукру в крові, покращення кровообігу та нормалізація тиску. 

Британський лікар розповів про цілющі властивості напою з імбирем
Британський лікар розповів про цілющі властивості напою з імбирем
Фото: pixabay

Також лікар пише і про користь решти інгредієнтів із шоту. До прикладу, лимонний сік багатий вітаміном С, мед заспокоює, а перець та куркума мають потужні протизапальні властивості. Амір Хан ділиться своїми вподобаннями і пропонує для додаткової користі та смаку додавати до класичного рецепту яблуко і клітковину.

Рецепт «Імбирного шоту» від Аміра Хана: 

  • 60 г. кореню імбиря
  • 1 цілий лимон
  • 3 ч.л. меду
  • 1 яблуко
  • Дрібка перцю
  • 1/2 ч.л. подрібненої куркуми

Усі інгредієнти перемолоти блендером до однорідності. Випивати по маленькій скляночці напою вранці. Також лікар пропонує заморозити суміш у формах для льоду та вживати напій в будь-який зручний час, додавши лише трохи гарячої води.

Британський лікар наголошує – імбирні шоти «запрацюють» лише у комплексі зі здоровим способом життя та його вищенаведеними складовими. 

Раніше «Главком» повідомляв про п'ять вуглеводних продуктів, з якими худнуть . Дієтологи наголошують, що для здорового обміну речовин необхідно важливо вживати достатньо вуглеводів. У кожному прийомі їжі, на думку експертів, вуглеводів повинно бути не менше 55%.

Напередодні ВООЗ повідомила, на які хвороби найчастіше скаржаться українці. Зокрема, за їхніми даними майже половина українців має проблеми із психічним здоров’ям через війну. А 84% смертей у країні спричиняють неінфекційні захворювання. 

У січні Всесвітня організація охорони здоров'я запевняла, що загрози пандемії метапневмовірусної інфекції зараз у світі немає.

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Теги: здоров'я лікар рецепт хвороба інфекційні захворювання вітаміни рак онкологія

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