Вчені повідомили, скільки варіантів штаму коронавірусу Дельта наразі виявлено в Україні

Дельта-штам цілковито панує на території України

Вчені Інституту молекулярної біології і генетики (ІМБГ) виявили 11 різновидів штаму Дельта коронавірусної інфекції на території України. Про це повідомляється на Facebook-сторінці закладу.

За результатами дослідження, яке ІМБГ проводив на замовлення Ради національної безпеки та оборони протягом жовтня поточного року, Дельта-штам цілковито панує на території України.

Так, майже у 60% зразків, що вивчали фахівці Інституту, було виявлено «материнський» варіант Дельти B.1.617.2, так званий індійський. Водночас вчені виявили ще 10 інших варіантів штаму Дельта, які походять із США, Великої Британії та інших країн Європи, а також з Африки.

Слід зауважити, що у червні–серпні 2021 року штам Дельта було виявлено лише в половині досліджуваних зразків, всі решта виявилися штамом Альфа, який почав широко розповсюджуватися на початку 2021 року.

«Мутовані варіанти штаму Дельта відрізняються критичними змінами у ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітині та реактивність імунної системи людини. Тобто вони швидше розповсюджуються. Наявні вакцини дієві проти цих штамів. Закликаю всіх якомога швидше вакцинуватися», – наголосив керівник проєкту, директор Інституту молекулярної біології і генетики, академік Михайло Тукало.

Слід зазначити, що наразі науковці ІМБГ єдині в Україні вивчають мутації коронавірусу за допомогою методу секвенування нового покоління. В лютому 2021 р. саме вони вперше в країні детектували спалах штаму Альфа (на Івано-Франківщині), а в червні – появу нового штаму Дельта (у Києві та на Закарпатті).

Нагадаємо, нещодавно у Чехії виявили новий штам коронавірусу Delta.

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