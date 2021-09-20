Вчені з’ясували, що Covid-19 існував ще за пів року до спалаху в Ухані

Нові дані суттєво змінюють уялення людства про історію походження захворювання

Еволюціоністи під керівництвом професора Національного університету Тайваню Вана Хун'ї з'ясували, що коронавірус міг почати заражати людей ще за пів року до спалаху в китайському Ухані. Про це повідомляє hightech.fm.

Щоб оцінити, наскільки швидко предок SARS-CoV-2 міг перейти від поширення серед кажанів або інших диких тварин до людини, вчені проаналізували, як швидко накопичувалися мутації в геномі тих зразків коронавірусу, які були виділені з організмів норок. Дослідники підрахували час, який повинен був минути між появою перших штамів SARS-CoV-2, здатних заражати людину, і появою вірусу в Ухані.

Далі вони порівняли, наскільки розрізнялися ранні варіації збудника Covid-19 і його предка, вірусу кажанів RaTG13. В результаті дослідники прийшли до висновку, що вірус з'явився в Китаї за шість місяців до першого масового спалаху.

«SARS-CoV-2 вже пережив адаптивний природний відбір в людській популяції. Це говорить про те, що предок збудника Covid-19 циркулював серед людей як мінімум протягом шести місяців до того, як були зафіксовані перші зараження в Ухані», – повідомляється у дослідженні.

Нагадаємо, вчені з'ясували причину важкого перебігу коронавірусної хвороби.

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