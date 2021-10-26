Виконавець Wellboy з новим кліпом «Вишні» встановив рекорд в Youtube (відео)

За першу добу відео Антона Вельбоя посіло позицію #1 музичних трендів

21-річний автор та виконавець безумовного хіта цього літа «Гуси» презентував другий кліп «Вишні». За першу добу відео Антона Вельбоя посіло позицію #1 музичних трендів Youtube, а на другу – зібрав 1 млн переглядів та піднявся на #3 сходинку головних трендів Youtube.

Окрім лідируючої позиції на Youtube, пісня неймовірно швидко піднімається на вершину Apple Music Ukraine. Стартувавши з 190 позиції за добу вона досягла 45-го місця в Apple Music Ukraine, а сьогодні (25/10) входить до топ-30 Apple Music Ukraine.

До слова, співачка Ані Лорак, яка проживає в країні-агресорі Росії, вперше за вісім років війни зняла кліп на українськомовну пісню. Назва композиції – «Бачила».

Нагадаємо, відомий французький репер OrelSan у Києві знімав свій новий кліп.