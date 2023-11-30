Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Трьом областям загрожує карантин через Covid-19 – Кузін

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Трьом областям загрожує карантин через Covid-19 – Кузін
У трьох областях Україні перевищено епідемічний поріг
фото ілюстративне

Серед усіх випадків захворюваності на коронавірус та грип майже 50% госпіталізацій

В Україні вже зафіксовано 13 штамів коронавірусу. Епідемічна ситуація погіршується з настанням зимию. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону. 

«13 штамів Covid-19 у нас зараз циркулює територією України. Дійсно, вакцинуватися потрібно, враховуючи те, що зараз суттєве погіршення ситуації з захворюваністю, враховуючи зимовий період», – сказав він.

Кузін зазначив, що серед усіх випадків захворюваності на коронавірус та грип майже 50% госпіталізацій, серед яких багато дітей. Крім того, на заході та півночі України фіксують перевищення епідемічного порогу.

«У трьох областях Україні перевищено епідемічний поріг – це Тернопільська, Житомирська і Чернівецька області. Там вже показники вищі, аніж стандартні для цього періоду. Тобто ці регіони вже можуть вводити певні обмежувальні протиепідемічні заходи», – наголосив Кузін.

За словами санлікаря, щотижня госпіталізують у середньому 4200 пацієнтів. Серед всіх випадків захворюваності коронавірус зараз займає до 35%, але статистика зростає щотижня, зокрема серед дітей. Також реєструють як випадки реанімації, так і летальні випадки. За минулий тиждень від коронавірусної інфекції померло 56 осіб, у тому числі одна дитина.

Раніше повідомлялося, що у Києві за останній тиждень від коронавірусу померли 10 дорослих пацієнтів

Нагадаємо, Кабінет міністрів скасував заходи з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, спрямовані на запобігання поширенню Covid-19. Таке рішення було ухвалено у зв'язку з завершенням карантину. 

Теги: Житомирщина Тернопільщина Чернівецька область карантин коронавірус

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україною шириться новий штам коронавірусу: які його особливості
Україною шириться новий штам коронавірусу: які його особливості
18 жовтня, 15:32
Радуцький розповів, що в Україні є 5,1 млн доз вакцини для проведення щеплень
Радуцький розказав, скільки штамів коронавірусу вже зафіксовано в Україні
2 листопада, 11:59
Компанія Pfizer відхрещується від збитків
Компанія Pfizer порахувала збитки через падіння попиту на препарати проти коронавірусу
1 листопада, 13:34

Здоров'я

Трьом областям загрожує карантин через Covid-19 – Кузін
Трьом областям загрожує карантин через Covid-19 – Кузін
Вчені назвали несподіваний фактор ризику раку грудей: тривожні результати дослідження
Вчені назвали несподіваний фактор ризику раку грудей: тривожні результати дослідження
У Британії вперше зафіксовано новий штам «свинячого грипу» в людини
У Британії вперше зафіксовано новий штам «свинячого грипу» в людини
МОЗ назвав небезпечну процедуру, від якої можуть бути проблеми зі здоров’ям
МОЗ назвав небезпечну процедуру, від якої можуть бути проблеми зі здоров’ям
Кабмін скасував карантин, введений через Covid-19
Кабмін скасував карантин, введений через Covid-19
Чому сімейні лікарі не ходять на виклик і скільки послуга коштує у приватних клініках
Чому сімейні лікарі не ходять на виклик і скільки послуга коштує у приватних клініках

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Скандал на Ізмаїльському ринку: мовний омбудсмен відреагував
6862
У Росії підірвано стратегічну залізницю, яка веде до Китаю
5207
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2501
Вибухи в українських містах, атака на склад БпЛА в Брянську: головне за ніч
2352
Кому дістанеться золото Компартії? У синів Петра Симоненка великі проблеми
2326
У «Дії» з’явилося важливе нововведення

Новини

Офіційний сайт партії львівського мера тепер надає послуги онлайн-казино. Фотофакт
Сьогодні, 15:34
Порошенко летить у Вашингтон
Сьогодні, 12:15
За добу сталося понад 100 боїв: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:42
Вибухи в українських містах, атака на склад БпЛА в Брянську: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Майже без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 30 листопада
Сьогодні, 04:15
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua