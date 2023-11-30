Трьом областям загрожує карантин через Covid-19 – Кузін

Серед усіх випадків захворюваності на коронавірус та грип майже 50% госпіталізацій

В Україні вже зафіксовано 13 штамів коронавірусу. Епідемічна ситуація погіршується з настанням зимию. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

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«13 штамів Covid-19 у нас зараз циркулює територією України. Дійсно, вакцинуватися потрібно, враховуючи те, що зараз суттєве погіршення ситуації з захворюваністю, враховуючи зимовий період», – сказав він.

Кузін зазначив, що серед усіх випадків захворюваності на коронавірус та грип майже 50% госпіталізацій, серед яких багато дітей. Крім того, на заході та півночі України фіксують перевищення епідемічного порогу.

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«У трьох областях Україні перевищено епідемічний поріг – це Тернопільська, Житомирська і Чернівецька області. Там вже показники вищі, аніж стандартні для цього періоду. Тобто ці регіони вже можуть вводити певні обмежувальні протиепідемічні заходи», – наголосив Кузін.

За словами санлікаря, щотижня госпіталізують у середньому 4200 пацієнтів. Серед всіх випадків захворюваності коронавірус зараз займає до 35%, але статистика зростає щотижня, зокрема серед дітей. Також реєструють як випадки реанімації, так і летальні випадки. За минулий тиждень від коронавірусної інфекції померло 56 осіб, у тому числі одна дитина.

Раніше повідомлялося, що у Києві за останній тиждень від коронавірусу померли 10 дорослих пацієнтів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів скасував заходи з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, спрямовані на запобігання поширенню Covid-19. Таке рішення було ухвалено у зв'язку з завершенням карантину.