ВООЗ закликала країни готуватися до нових спалахів хантавірусу

Тедрос Гебреєсус: у найближчі тижні слід очікувати нових випадків

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус закликав країни посилити епіднагляд і підготуватися до можливого подальшого поширення хантавірусу. Про це «Главком» повідомляє з посиланням на The Guardian.

Загрози пандемії немає, але готовність потрібна

За словами Гебреєсуса, за останні тижні нові випадки інфікування зафіксовано вже в кількох країнах. При цьому він підкреслив: підстав говорити про глобальну загрозу рівня пандемії COVID-19 наразі немає, однак ситуація вимагає підвищеної уваги з боку урядів і медичних служб.

«На цей момент немає ознак того, що ми спостерігаємо початок масштабнішого спалаху. Але ситуація може змінитися, і з огляду на тривалий інкубаційний період вірусу цілком імовірно, що в найближчі тижні ми побачимо більше випадків», – заявив Гебреєсус.

Що відомо про спалах на лайнері

Спалах хантавірусу стався на круїзному лайнері MV Hondius, який прямував з Аргентини до Кабо-Верде. Після виявлення перших випадків судно стало епіцентром інфекції, і влада організувала масштабну евакуацію пасажирів та екіпажу. За даними ВООЗ, підтверджено щонайменше дев'ять випадків зараження.

Серед госпіталізованих – громадянка Франції та громадянин США. У Парижі повідомили про критичний стан 65-річної французької пацієнтки: через найважчу форму кардіопульмонального ураження їй застосовують апарат штучної вентиляції легень та систему екстракорпоральної підтримки кровообігу. В Іспанії один із 14 пасажирів, поміщених на карантин у військовому госпіталі в Мадриді, також дав позитивний тест – стан хворого залишається стабільним.

Що вимагає ВООЗ від країн

ВООЗ наголошує: держави, які прийняли евакуйованих, зобов'язані забезпечити тривалий медичний нагляд, ізоляцію контактних осіб і дотримання карантинних протоколів щонайменше протягом 42 днів.

Організація також нагадує: вакцини та ефективного лікування проти хантавірусу досі не існує, а дослідження цієї інфекції роками потерпають від недостатнього фінансування.



Нагадаємо, раніше генсек ООН Антоніу Гутерреш також відреагував на спалах хантавірусу на MV Hondius, заявивши про підтримку Іспанії та інших країн у реагуванні на ситуацію. За оцінкою ООН, ризик для громадського здоров'я наразі залишається низьким.

До слова, МОЗ України роз'яснило: хантавірус не загрожує так, як COVID-19 – вірус передається переважно від гризунів до людини і не здатен до швидкого масового поширення.