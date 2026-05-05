Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Ведучий «Караоке на майдані» заявив про проблеми зі здоров’ям

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Репер Хас став ведучим програми «Караоке на майдані»
фото: скриншот Телеканал ТЕТ/YouTube

Назар Хассан пояснив, що змусило його завершити концертну діяльність

Новий ведучий «Караоке на майдані» репер Хас, справжнє ім’я якого Назар Хассан, заявив про проблеми зі здоров’ям, через що він уже два роки не виступає, як артист. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар артиста в програмі «Ближче до зірок».

35-річний Назар Хассан розповів, що він має вроджену ваду нирки. Хвороба знову нагадала артистові про себе, тож нині він лікується. Актор зізнався, що йому складно жити без виступів на сцені.

«Зараз я проходжу низку операцій, лікувань. У мене кожні два тижні була операція з наркозом по три години, і перше, про що я подумав лежачи: «Боже, як я хочу на сцену». Ясно, що це не відбудеться зараз, бо фізично я все ще не можу цього зробити. Але коли зможу, то зроблю, можливо, два концерти на рік, а не як було 70–100 на рік», – сказав репер, пояснюючи свою паузу в музичній кар’єрі.

Ведучий «Караоке на майдані» заявив про проблеми зі здоров’ям фото 1
фото: instagram.com/khassan_khaidar

За словами репера, він прийняв рішення покинути сцену не одразу. Крім проблем зі здоров’ям, причинами завершити концертну діяльність для артиста стали психологічні й моральні проблеми.

«Я завершив гастрольну діяльність тоді, коли всі мої концерти мали солдаути. Колеги по цеху запитували, чи погано продавалися квитки. Хай би в кожного так «погано» продавалося. Я пішов тоді, коли зрозумів, що більше не можу через особисті причини – психологічні, моральні, а потім уже і фізичні, за станом здоров’я», – пояснив репер.

Як повідомляв «Главком», новим ведучим шоу «Караоке на майдані» став український хіп-хоп співак Хас, справжнє ім'я Хайдар Алієвич Хассан. Ведучий з'явиться у нових випусках «Караоке на майдані», яке повернеться на телеекрани українців 10 травня. До слова, знімання оновленого випуску шоу вже відбулося у Києві.

До слова, 25 квітня, на Контрактовій площі у Києві відбулися зйомки легендарного талант-шоу «Караоке на Майдані». Проєкт повернувся з благодійною метою – для збору коштів на реабілітаційний центр «Титанові». Проте після завершення зйомок навколо шоу розгорівся гучний скандал.

Читайте також:

Теги: хвороба здоров'я телеведучий співак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активність Сонця з 7 по 8 квітня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 7-8 квітня: якою буде сонячна активність
7 квiтня, 05:00
Активність Сонця з 13 по 14 квітня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 13-14 квітня: якою буде сонячна активність
13 квiтня, 05:00
Проблем із пам’яттю є причиною для того, щоб звернутися до лікаря
Психіатр зі США назвав ранні симптоми деменції та хвороби Альцгеймера
17 квiтня, 17:51
«Вчепити» кліща можна не лише в лісі, а й на міських газонах, у парках чи навіть на власному подвір’ї
Сезон кліщів: які хвороби загрожують та як видалити паразита з тіла
20 квiтня, 21:03
За словами фахівців, варіант коронавірусу не має ознак підвищеного епідемічного ризику або здатності спричинити нову масштабну хвилю захворюваності
В Україні зареєстровано перший випадок нового штаму коронавірусу «Цикада»
22 квiтня, 12:25
Викид радіації внаслідок аварії на ЧАЕС мав серйозні наслідки для здоров'я українців
Аварія на ЧАЕС стала чинником ризиків онкології в українців: якими є наслідки впливу радіації сьогодні
26 квiтня, 10:04
Активність Сонця з 27 по 28 квітня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 27-28 квітня: якою буде сонячна активність
27 квiтня, 05:00
Луїс Кано народився у Колумбії, проте більшість свого життя мешкає у США
Найстаріший чоловік США назвав головні секрети довголіття
27 квiтня, 18:10
Ведучий Джиммі Кіммел потрапив у гучний скандал з президенським подружжям
Американський ведучий обурив Трампа жартом про першу леді: деталі скандалу
28 квiтня, 16:38

Шоу-біз

На сцену вийде Leleka. Перші репетиції другого півфіналу Євробачення: текстова трансляція
На сцену вийде Leleka. Перші репетиції другого півфіналу Євробачення: текстова трансляція
Ведучий «Караоке на майдані» заявив про проблеми зі здоров’ям
Ведучий «Караоке на майдані» заявив про проблеми зі здоров’ям
Вагітна Соломія Вітвіцька зворушила мережу кадрами з нової фотосесії
Вагітна Соломія Вітвіцька зворушила мережу кадрами з нової фотосесії
95-річчя з дня народження співака Миколи Кондратюка. Найцікавіші факти з життя золотого голосу України
95-річчя з дня народження співака Миколи Кондратюка. Найцікавіші факти з життя золотого голосу України
Нищук-молодший у сім років візьме участь у виставі головного драматичного театру країни
Нищук-молодший у сім років візьме участь у виставі головного драматичного театру країни
Заходи безпеки на Євробаченні у Відні: що треба знати глядачам конкурсу
Заходи безпеки на Євробаченні у Відні: що треба знати глядачам конкурсу

Новини

Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
Сьогодні, 13:03
Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
Сьогодні, 08:42
В Україні без опадів: погода на 5 травня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Вчора, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
3 травня, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
3 травня, 16:16

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua