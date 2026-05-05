Ведучий «Караоке на майдані» заявив про проблеми зі здоров’ям

Назар Хассан пояснив, що змусило його завершити концертну діяльність

Новий ведучий «Караоке на майдані» репер Хас, справжнє ім’я якого Назар Хассан, заявив про проблеми зі здоров’ям, через що він уже два роки не виступає, як артист. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар артиста в програмі «Ближче до зірок».

35-річний Назар Хассан розповів, що він має вроджену ваду нирки. Хвороба знову нагадала артистові про себе, тож нині він лікується. Актор зізнався, що йому складно жити без виступів на сцені.

«Зараз я проходжу низку операцій, лікувань. У мене кожні два тижні була операція з наркозом по три години, і перше, про що я подумав лежачи: «Боже, як я хочу на сцену». Ясно, що це не відбудеться зараз, бо фізично я все ще не можу цього зробити. Але коли зможу, то зроблю, можливо, два концерти на рік, а не як було 70–100 на рік», – сказав репер, пояснюючи свою паузу в музичній кар’єрі.

За словами репера, він прийняв рішення покинути сцену не одразу. Крім проблем зі здоров’ям, причинами завершити концертну діяльність для артиста стали психологічні й моральні проблеми.

«Я завершив гастрольну діяльність тоді, коли всі мої концерти мали солдаути. Колеги по цеху запитували, чи погано продавалися квитки. Хай би в кожного так «погано» продавалося. Я пішов тоді, коли зрозумів, що більше не можу через особисті причини – психологічні, моральні, а потім уже і фізичні, за станом здоров’я», – пояснив репер.

Як повідомляв «Главком», новим ведучим шоу «Караоке на майдані» став український хіп-хоп співак Хас, справжнє ім'я Хайдар Алієвич Хассан. Ведучий з'явиться у нових випусках «Караоке на майдані», яке повернеться на телеекрани українців 10 травня. До слова, знімання оновленого випуску шоу вже відбулося у Києві.

До слова, 25 квітня, на Контрактовій площі у Києві відбулися зйомки легендарного талант-шоу «Караоке на Майдані». Проєкт повернувся з благодійною метою – для збору коштів на реабілітаційний центр «Титанові». Проте після завершення зйомок навколо шоу розгорівся гучний скандал.