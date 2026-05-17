Як розпізнати хантавірус та чи існує від нього лікування – пояснення лікарки

Надія Карбунар
Хантавірус – це група вірусів, переносниками яких є гризуни
Наразі чітких протоколів лікування та широкодоступних вакцин від цих вірусів не існує

Підступність хантавірусної інфекції полягає в тому, що на ранніх етапах вона має вигляд як звичайна застуда, ГРВІ або грип, що часто ускладнює своєчасну діагностику. Як інформує «Главком», про це в ефірі «Київ24» розповіла докторка медичних наук, лікарка-вірусологиня Алла Мироненко.

«Хантавірусна інфекція може починатися як звичайна вірусна хвороба: виникає температура, слабкість, біль у м’язах, особливо в попереку. Іноді може з’являтися висип», – зазначила вона.

Специфічних ліків від хантавірусу немає, тому успіх лікування залежить від того, наскільки швидко людина звернеться по медичну допомогу, додала вона.

Як відомо, на круїзному лайнері в Атлантичному океані стався спалах хантавірусу – захворювання, що передається від пацюків та може вражати легені і нирки. Вірус поширюється між пасажирами корабля, а також зафіксовано смертельні випадки. Багато людей побоюються виникнення хантавірусної пандемії, як це трапилось з коронавірусом.

Медикам досі не відомо, як почалося поширення хантавірусу на круїзному лайнері.

За однією теорією, один із пасажирів міг заразитися на сміттєзвалищі на околицях Ушуаї, куди туристи часто приїжджають спостерігати за птахами і де сміття приваблює щурів та мишей. Ушуаї – столиця архіпелагу Вогняна Земля на півдні Аргентини, звідки почав круїз лайнер MV Hondius.

Аргентинські посадовці, які анонімно спілкувалися з деякими ЗМІ, заявили, що це їхня основна гіпотеза. Водночас місцева влада це припущення заперечує.

Що радять лікарі

Єдиний спосіб захиститися – дотримуватися суворої гігієни.

Лікар Олексій Швед радить ретельно планувати мандрівки, мити руки, використовувати маски під час прибирання забруднених приміщень та негайно звертатися до лікаря у разі появи грипоподібного стану, гарячки чи ураження легень.

«І зараз саме починається літній сезон, прибирання в селах, на дачах, і якраз там можна його зустріти. Він може бути висушений після того, як миші залишили там свої біологічні матеріали. Вірус доволі-таки небезпечний, мається на увазі високий рівень смертності», – зазначив він.

Хантавірус – це група вірусів, переносниками яких є гризуни. Більшість різновидів не передаються від людини до людини, проте це можливо у разі появи андського штаму, який виявили в кількох пасажирів нідерландського круїзного судна.

Раніше генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус закликав країни посилити епіднагляд і підготуватися до можливого подальшого поширення хантавірусу. 

До слова, МОЗ України роз'яснило: хантавірус не загрожує так, як Covid-19 – вірус передається переважно від гризунів до людини і не здатен до швидкого масового поширення.

