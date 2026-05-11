Франція запроваджує карантин: у евакуйованого пасажира з Тенерифе виявили симптоми хантавірусу

Аліна Самойленко
Літак, на борту якого перебували громадяни Франції з судна MV Hondius, приземлився в Ле-Бурже
фото: AFP

Ознаки хантавірусу зафіксували під час авіарейсу до Франції

Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню повідомив про виявлення симптомів хантавірусу в одного з п'яти громадян, яких у неділю евакуювали з острова Тенерифе. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Тривожні ознаки захворювання зафіксували безпосередньо під час авіарейсу до Франції. У зв'язку з цим усю групу пасажирів терміново помістили під суворий карантин до особливого розпорядження.

Глава уряду зазначив у соцмережі X, що наразі ці особи перебувають під наглядом медиків, проходять необхідне тестування та повне обстеження. Лекорню також анонсував термінове видання указу про запровадження обов'язкових ізоляційних заходів для всіх, хто міг контактувати з потенційним хворим, аби гарантувати безпеку населення та запобігти поширенню інфекції.

Як відомо, міністр охорони здоров'я Іспанії Моніка Гарсія на прес-конференції в порту повідомила, що на Тенерифе, що на Канарських островах, завершився перший день евакуації з круїзного лайнера, який знаходиться в епіцентрі спалаху хантавірусу.

Загалом з судна MV Hondius висадилися 94 особи 19 національностей, а Гарсія заявив, що операція пройшла «за планом».

Нагадаємо, вранці 10 травня в порту Гранаділья на іспанському острові Тенерифе причалив круїзний лайнер MV Hondius. На борту судна зафіксовано спалах небезпечного хантавірусу, що змусило іспанську владу та європейські медичні служби запровадити безпрецедентні заходи безпеки під час евакуації пасажирів.

Іспанські чиновники розробили складну логістичну схему, щоб мінімізувати контакт потенційно інфікованих осіб із місцевим населенням. 

До слова, спалах небезпечної інфекції хантавірусу серед туристів під час морського круїзу змушує європейські країни бити на сполох та запроваджувати екстрені заходи безпеки. Реальна небезпека нависла й над Україною, адже в сусідній Польщі запроваджено санітарний нагляд над контактною особою, тож цілком можливо, що смертельна інфекція вже впритул наблизилася до наших кордонів. 

