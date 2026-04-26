Аварія на ЧАЕС стала чинником ризиків онкології в українців: якими є наслідки впливу радіації сьогодні

glavcom.ua
Юлія Відміцька
Викид радіації внаслідок аварії на ЧАЕС мав серйозні наслідки для здоров'я українців
Радіація мала безпосередній вплив на здоров’я українців та ризик хвороб після трагедії

Одним із наслідків аварії на Чорнобильській АЕС є проблеми зі здоров’ям, яких зазнали українці. А саме підвищення ризику раку щитоподібної залози. Як саме радіація вплинула на здоров’я українців та яке покоління зазнало наслідків катастрофи, розповів директор Інституту ендокринології та обміну речовин імені Василя Комісаренка, вчений та академік Микола Тронько на пресконференції Національної академії медичних наук (НАМН) України, пише «Главком».

За словами Миколи Тронько, випадки захворювання раку щитоподібної залози в Україні досі вважаються наслідком Чорнобильської катастрофи. Після аварії на атомній електростанції в Україні підвищилися показники захворювання на рак. Як стверджує вчений, після аварії на ЧАЕС дійсно збільшилися випадки захворювань щитоподібної залози, частіше онкологія. Під цей вплив потрапили ті, хто на момент аварії ще були дітьми.

За даними фахівців, після Чорнобильської катастрофи 13,5 тис. дітей зазнали опромінення щитоподібної залози. Разом із цим у часи після аварії було складно довести, що радіація мала вплив на розвиток раку. У той час вважалося, що рак на четвертій стадії розвивався в організмі протягом 4-6 років. Тож його зв’язок із на той час недавньою катастрофою було складно довести.

«Були величезні дискусії. Де вони тільки не були і в Києві, і за кордоном. Завдяки нашим медикам та аналітикам вдалося статистично довести, що найбільш пріоритетним був рак щитоподібної залози в дітей від нуля до дев’яти років. Епідеміологічно було доведено, що цей тип раку – наслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Кількість випадків злоякісних новоутворень щитоподібної  залози в дітей збільшилася в п’ять-вісім, а в деяких районах до десяти разів», – розповів Микола Тронько.

Також у перші роки після аварії фіксувалося зростання випадків захворювань, а саме появи злоякісних пухлин у щитоподібній залозі. Проте ця цифра зменшується з роками. «Зараз індекс збільшення надлишкової частоти спав, але досі дещо більше випадків раку щитоподібної  залози ніж у загальній популяції серед дітей, які мали контакт із забрудненою їжею або радіаційне навантаження.Навіть в ООН визнали, що рак щитоподібної  залози був і досі лишається пріоритетною проблемою після аварії на ЧАЕС», – зауважив академік.

Також наслідки впливу радіації на здоров’я українців прокоментувала представниця Інституту отоларингології імені професора Олексія Коломійченка. За її словами, радіація впливала на виникнення проблем із голосоутворенням, слуховими та вестибулярними функціями.

Наприклад, вплив радіонуклідів, атомів із нестійким ядром, які розпадаються та випромінюють радіацію, викликали патології слизових оболонок. Що врешті було фактором виникнення раку гортані.

Також повідомлялося, АЕС впливає на здоров'я людей та збільшує ризик захворювання на рак. Це підтверджує дослідження науковців Гарвардського університету. Вчені з’ясували, як проживання поруч з АЕС пов’язанне із захворюванням раку та ризиком смерті через цю хворобу. В ході дослідження науковців з’ясували, як одна АЕС може впливати на цілий регіон. 

