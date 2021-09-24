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    На Шрі-Ланці помер творець «чарівного зілля» від Covid-19

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    Чоловік помер від коронавірусу - На Шрі-Ланці помер творець «чарівного зілля» від Covid-19
    Чоловік помер від коронавірусу
    фото: ВВС

    Шаман лікував своїм відваром зірок спорту, представників шоу-бізнесу та провідних політиків Шрі-Ланки

    Від коронавірусної інфекції на Шрі-Ланці помер шаман Еліянта Вайт, який нібито створив «чарівне зілля», що захищає людину від Covid-19, повідомляє BBC.

    Свого часу він пропонував вилити в річки достатню кількість зілля, яке він створив. Шаман вважав, що так можна зупинити пандемію, і не тільки в його країні, а й в Індії.

    Він заявляв, що рецепт зілля прийшов йому уві сні. Йому довіряли чиновники. Зокрема, його відвар публічно схвалювала екс-міністр охорони здоров'я Павітра Ванніараччі, яка згодом два тижні провела у відділенні інтенсивної терапії з коронавірусом.

    Відомо, що коронавірус у 48-річного Еліянти Вайта виявили на початку цього місяця, а після госпіталізації його стан погіршився. 22 вересня його родина повідомила, що чоловік помер від наслідків Covid-19.

    Свої співчуття із приводу смерті народного лікаря висловив, зокрема, прем'єр-міністр Шрі-Ланки Махінда Раджапакс, який свого часу навіть звертався до Вайта за консультаціями.

    До слова, наприкінці літа очільницю МОЗ Шрі-Ланки зняли з посади за лікування коронавірусу «чаклунством».

    Також нагадаємо, що нещодавно один з головних антивакцинаторів Ізраїлю помер від коронавірусу.

    Раніше у США ще один відомий антивакцинатор помер від Covid-19.

    На початку серпня у США від коронавірусу помер відомий ведучий-антивакцинатор.

    У Португалії сім’я противників вакцинації протягом тижня померла від коронавірусу.

    Також у Каліфорнії член протестантської церкви Hillsong Стівен Хармон, який висміював вакцинацію проти Covid-19, заразився коронавірусом і після місяця важкої хвороби помер.


    Теги: медицина смерть хвороби Шрі-Ланка коронавірус
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    На Шрі-Ланці помер творець «чарівного зілля» від Covid-19