Київ готується до найгіршого сценарію пандемії – Кличко

Місто підготувало понад 4 тис. ліжок для хворих на коронавірус

Лікарні Києва підготувалися до нової хвилі пандемії. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».

«Столичні лікарі забезпечені усім необхідним. Є в достатній кількості і засоби захисту, і необхідні ліки. Місто, фактично самостійно, підготувало понад 4100 ліжок, 98 відсотків з яких забезпечені киснем. Якщо буде необхідно, ми готові розгорнути додаткові ліжка. Бо кожне ліжко – це врятоване життя. В столиці сьогодні також є 490 апаратів штучної вентиляції легень. Тобто, ми готові до найгіршого сценарію. Але робимо все, щоб його не допустити», – наголосив Кличко.

Мер також нагадав, що місто продовжує підтримувати медичних працівників столиці, виплачуючи їм надбавку до заробітної платні.

«Бо ми повинні підтримувати тих, хто рятує здоров’я і життя киян. Щодня наражаючи на небезпеку своє життя», – підкреслив Кличко.

Нагадаємо, за добу 22 вересня у Києві коронавірус підтверджено у 467 осіб.

Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну.

Столична влада закликає киян вакцинуватися, адже це єдиний спосіб уберегтися від важного перебігу захворювання на Covid-19.

На сьогодні у столиці працюють Центр масової вакцинації на Лівобережній, 117 пунктів щеплень на базі медичних закладів міста, вакцинальні центри у торгових та торговельно-розважальних центрах, а також 57 мобільних бригад, які вакцинують організовані колективи.

У Києві вже зроблено майже 1,7 млн щеплень.

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