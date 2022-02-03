Кремль ускладнив життя проросійським силам в Україні

Російська агресія лише згуртовує союзників

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Устроив нынешнее обострение, Владимир Путин, надо сказать, сильно подпортил жизнь оппозиции в Украине.

Особенно нервничают представители пророссийского спектра. Евгений Мураев, к своему большому неудовольствию, фигурирует в сообщениях западных разведок в качестве потенциального наместника оккупированных территорий.

Теперь, как пить дать, жди санкций

Илья Кива в эфире российских каналов истерично рассказывает о резне, которую готовят депутатам от ОПЗЖ и членам их семей. Резня не резня, но в случае вторжения на руках Илью Владимировича тут носить точно не будут, как-то он это смекнул.

Совершенно не у дел со своей повесткой оказалась Юлия Тимошенко. В других условиях социальная проблематика играла бы яркими красками и искрилась, и Юлия Владимировна вместе с ними, но супостат придвинулся к границам, и «Батькивщина» выпала из фокуса.

Идея создать правительство национального единства и приступить к реализации подготовленных ее партией программ прозвучала как-то скороговоркой и впроброс.

В сложной ситуации оказался Петр Порошенко. На осень-зиму готовился большой план уличных акций, который совмещал бы защиту лидера «Европейской солидарности» от судебного преследования и наступление на власть с требованием импичмента ввиду несоответствия Зеленского квалификационным президентским требованиям.

Кремль же своими действиями превратил Банковую в центр оживленной дипломатической активности

Владимир Зеленский стал постоянным участником беспрецедентно напряженных переговоров с мировыми и региональными лидерами, что поневоле укрепляет его в президентском статусе. Именно на его плечи легла задача разрулить тяжелый военно-политический кризис в тесном единстве с союзниками и при их небывалого уровня помощи.

Конечно, у политических противников всегда остается возможность покритиковать «неправильного» президента или вообще отказать его действиям в минимальной осмысленности, но это он, «неправильный», сейчас в гуще политической жизни и в объективах мировых СМИ.

А программа-максимум, с поднятием волны в пользу отстранения Зеленского, вообще потеряла всякую уместность: наигрывать Путину в этих условиях еще и внутриполитический кризис, как ни крути, недопустимое свинство

В то же время инициатива объединения демократических сил, заранее входившая, видимо, в план оппозиционного наступления, в обстоятельствах нависшей угрозы агрессии оказалась такой же странной, как тимошенковское «правительство национального единства». С одной стороны, Петр Порошенко, естественным образом занявший место лидера объединения, не мог не пригласить в него Владимира Зеленского: страна в опасности!

С другой, о каком взаимодействии с властью может идти речь, когда объединитель ходит под статьей о государственной измене. Нашли способы избежать участия в объединении под Петром Тимошенко, Кличко и Гройсман, а Яценюк, Ляшко и Аваков его украсили. В общем, не получилось.

Тужить оппозиции, между тем, не приходится. Нынешний уровень внешнеполитической напряженности не будет вечным, и социалка о себе непременно напомнит, и еще не раз.

Власть богата трухиными, гогилашвили и татаровыми, никогда не будет проблем с недостатком новых громких и стыдных скандалов. Им ли, тем, кто много раз, будучи у власти, в скандалах фигурировал, этого не знать?

Правда, нет никакой гарантии, что на смену очередным банкротам избиратель призовет их, в этой роли уже побывавших, причем так убедительно.

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Джерело: Слово і Діло

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