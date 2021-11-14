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    Яке молоко приносить більше користі: звичайне чи безлактозне – думка Комаровського

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    Якщо у вас немає непереносимості лактози &ndash; пийте звичайне молоко - Яке молоко приносить більше користі: звичайне чи безлактозне – думка Комаровського
    Якщо у вас немає непереносимості лактози – пийте звичайне молоко
    Фото з відкритих джерел

    Безлактозне молоко – це продукт для специфічних ситуацій

    Безлактозне молоко – відносно новий продукт, який швидко став популярним. Але чи варто йому віддавати перевагу, якщо ви спокійно переносити звичайне молоко? На це питання відповів заслужений лікар Євген Комаровський у програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна».

    Комаровський пояснює, що існує кілька видів цукру, який ми отримуємо з харчовими продуктами – це глюкоза, фруктоза, лактоза.

    У молоці всіх ссавців, в тому числі і людини міститься саме лактоза – це вуглевод, що дає продукту знайомий солодкуватий присмак.

    В організмі людини лактоза розщеплюється особливим ферментом, званим лактазою. Він найбільш активний у новонароджених, що харчуються молоком.

    Але з віком в організмі людини лактази стає все менше. І навіть деякі діти років 10-15 не можуть переносити молоко через відсутність цього ферменту. Саме для таких випадків і придумали безлактозне молоко.

    «Бувають ситуації, коли дитина перенесла якусь гостру кишкову інфекцію, після чого у нього зменшується кількість вироблюваної лактази. І в період одужання бажано давати дитині безлактозне молоко», – навів приклад Євген Комаровський.

    Лікар додав, що безлактозне молоко – це продукт для специфічних ситуацій. І для тих, хто може пити звичайне молоко, він не має ніяких переваг, та й коштує дорожче. При цьому лактоза – це дуже корисний нашому організму вуглевод.

    «Але оскільки безлактозне молоко коштує дорожче, то батьки вважають, що для їхньої дитини потрібно купувати саме такий продукт. Хоча в ньому немає головного корисного вуглеводу, який міститься в звичайному молоці. Тому робіть правильні висновки: якщо у вас немає непереносимості лактози – пийте звичайне молоко», – упевнений педіатр.

    Як відомо, молоко в Україні вже дорожче, ніж у Європі.

    Нагадаємо, Євген Комаровський вважає, що з нього зробили живу мішень після публікацій у деяких ЗМІ про нібито плани зайнятися політикою.

    Раніше лікар Комаровський розповів, чи можна вакцинуватися від коронавірусу вагітним.

    Також Комаровський розповів, яка вакцина від Covid-19 найбезпечніша для дітей.

    Теги: діти лікар продукти Евгений Комаровский
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    Яке молоко приносить більше користі: звичайне чи безлактозне – думка Комаровського