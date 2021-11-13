Головний санітарний лікар назвав вакцини проти Covid-19 із найменшою «побочкою»

Науково доведених даних про те, які вакцини переносять краще або гірше, немає

Ігор Кузін: «За останніми даними, десь 0,018% пацієнтів від загальної кількості щеплених мають несприятливі події після імунізації»

Усі вакцини від коронавірусу, які отримують українці, у рівній мірі мають низькі побічні наслідки, але найбільше несприятливих події після імунізації проти коронавірусної хвороби від вакцини CoviShield. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За останніми даними, десь 0,018% пацієнтів від загальної кількості щеплених мають несприятливі події після імунізації. Переважна кількість – це несерйозні випадки. «Якщо ми говоримо конкретно про несприятливі події після імунізації проти коронавірусної хвороби, то CoviShield із початку вакцинальної кампанії дала десь 0,02% несприятливих випадків від загальної кількості повідомлень про такі випадки після щеплення. Вакцина CoronaVac – десь 0,08%. Вакцина Pfizer – 0,01%, AstraZeneca – 0,02%, Moderna – 0,01–0,02%», – заявив Кузін.

При цьому фахівець наголошує, що науково доведених даних про те, які вакцини переносять краще або гірше, немає.

«Наразі в нас є лише статистика несприятливих випадків після імунізації. Але знову ж таки, вона не говорить про те, що якась вакцина погана або викликає побічні реакції. Йдеться про індивідуальну реакцію людини на препарат. А реакція може бути на будь-яке щеплення, не лише від Covid-19», – уточнює Кузін.

Головний санлікар країни також закликав українців повідомляти про будь-які несприятливі наслідки після імунізації відповідні структури чи сімейних лікарів.

«У нас у країні доволі ефективна система фармакологічного нагляду за несприятливими подіями після імунізації. Будь-яке порушення стану здоров’я вважається несприятливою подією після імунізації. Для того, щоб фіксувати типові або нетипові прояви, запроваджується спеціальна система. Її суть доволі проста: про будь-які проблеми зі здоров’ям, які спостерігаємо впродовж тридцяти днів після введення щеплення, треба відзвітувати або лікарю, який веде пацієнта, або самому пацієнту. Пацієнт може зайти на спеціальні ресурси, повідомити про те, що у нього, наприклад, на десятий день ось такі симптоми, які викликають хвилювання. Система фармакологічного нагляду працює в електронному форматі. Уся отримувана інформація акумулюється на рівні Державного експертного центру МОЗ», – наголосив Кузін.

За словами головного санлікаря, за останній час Україна вийшла на перші позиції за темпами вакцинації у світі і таким чином уже 8 млн населення пройшли повний курс щеплення від коронавірусу.

Як раніше повідомлялося, в Україні померли 95 осіб, яких раніше вакцинували від коронавірусу, що становить 0,0015% від усіх щеплених. Стверджується, що 77 летальних випадків ніяк не пов'язані з вакцинацією – це випадкова подія, яка збіглася за часом із проведеним щепленням.

До слова, глава Pfizer назвав поширювачів фейків про Covid-19 злочинцями.

Раніше гендиректор американської компанії Pfizer Альберт Бурл заявив: вважає, що вакцинуватися від коронавірусу потрібно буде щорічно.