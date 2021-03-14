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    Канада не виключає можливість запровадження Covid-паспортів

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    Остаточне рішення про запровадження сертифікатів вакцинації для внутрішнього використання у&nbsp;Канаді&nbsp;залежатиме органів влади на рівні провінцій - Канада не виключає можливість запровадження Covid-паспортів

    Остаточне рішення про запровадження сертифікатів вакцинації для внутрішнього використання у Канаді залежатиме органів влади на рівні провінцій

    «Запровадження паспортів вакцинації може сприяти посиленню дискримінації у світі» – МОЗ Канади

    Канада бере участь у міжнародних перемовинах стосовно можливого запровадження обов’язкових сертифікатів вакцинації для міждержавних поїздок.

    Про це на пресконференції в Оттаві заявила міністр охорони здоров’я Канади Паті Хайду, – повідомляє Укрінформ.

    «Я приділяю багато уваги спілкуванню, яке міжнародні партнери ведуть стосовно сертифікатів вакцинації для міжнародних подорожей. Ми переконані, що слід брати участь у цих обговореннях, перш за все, аби мати вплив на те, що відбувається, А також аби бути впевненими, що Канада не відставатиме, якщо світ висуне нові вимоги до міжнародних подорожей із сертифікатом про стан здоров’я», – сказала Хайду.

    Водночас вона висловила застереження, що запровадження паспортів вакцинації може сприяти посиленню дискримінації у світі, оскільки далеко не всі люди зможуть отримати цей документ.

    Хайду додала, що остаточне рішення про запровадження сертифікатів вакцинації для внутрішнього використання у Канаді залежатиме органів влади на рівні провінцій, адже саме до їхньої сфери повноважень належить охорона здоров’я.

    «Для перебування в певних установах уже вимагається наявність щеплень, приміром, у школах та деяких лікувальних закладах… Я знаю, що провінції та території обмірковують такі підходи, оскільки все більше людей роблять собі щеплення», – підсумувала міністр.

    Нагадаємо, станом на ранок неділі, 14 березня, у світі зафіксували 120053914 випадків зараження коронавірусом. Підтверджено 2659806 смертей від Covid-19.

    Теги: міністр Канада щеплення коронавірус
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