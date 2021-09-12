Чи можна примушувати людину вакцинуватися від Covid-19? Суд оголосив вердикт

Суд вважає, що відмова від вакцинації, є правом громадянина.

На Одещині суд став на бік трьох військовослужбовців, котрі відмовився від вакцинації

Комінтернівський районний суд Одеської області не побачив складу адміністративного правопорушення у діях трьох вояк, котрі відмовився отримувати щеплення від Covid-19. Про це повідомляє «Главком».

Згідно з наказом Головнокомандувача Збройних Сил України від 15 липня 2021 року №189, було визначено кінцеві терміни вакцинації від Covid-19 особового складу Збройних Сил України – до 25 липня 2021 року. На виконання цього наказу командир військової частини А1032 видав свій наказ, яким було визначено 18 липня – дату проведення вакцинації особового складу. При цьому троє військовослужбовців (оператор групи радіоперешкод, понтонер відділення плавальних інженерних машин і сапер взводу інженерної розвідки) відмовилися від щеплення.

На кожного з військових складено адмінпроктоли, де вказано, що вони не виконали наказ командира військової частини, знехтували військовою дисципліною, що могло спричинити розповсюдження інфекційної хвороби Covid-19 або передачу захворювання співслужбовцям, що може спричинити смерть людини.

Суд окремо розглянув кожен випадок і виніс єдине рішення – відмова від вакцинації є правом громадянина.

«Наразі розгорнута державна програма з вакцинації населення України від короновірусної хвороби Covid-19, вакцинація проводиться на фундаменті її добровільності. Держава Україна не прийняла спеціальних законів щодо обов`язкової вакцинації громадян, оскільки це є дискусійним питанням, що торкається основних прав та свобод людини закріплених в Конституції України. Державою створюються умови для заохочення громадян до щеплень, а саме проведення роз`яснювальних інформаційних компаній, надання інформації щодо існуючих вакцин їх клінічних досліджень, їх відповідності критеріям ефективності та безпеки, досвіду вакцинації в інших країнах. Примушування людини до вакцинації у вигляді видачі розпорядчих документів обов`язкового характеру в тому числі наказів, суд вважає протиправним», – сказано у постанові.

Як повідомляв «Главком», раніше суд дозволив мінісерству охорони здоров’я не розголошувати угоди про закупівлю вакцини від Covid-19.

Крім цього, Господарський суд Києва частково задовольнив позов державного підприємства «Медичні закупівлі України» до приватного акціонерного товариства «Лекхім» (Київ) і постановив стягнути 684,2 тис. грн пені за порушення контракту та 9,7 тис. грн судового збору. Гроші стягують за прострочення першої поставки китайської вакцини CoronaVac.