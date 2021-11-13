Закарпаття. Голова громади, де 2% щеплених, назвав головних винуватців такої ситуації

Сімейні лікарі та Московський патріархат проводять антивакцинальну кампанію»

Голова Горінчівської об'єднаної територіальної громади (ОТГ), що на Закарпатті, Михайло Калинич вважає, що несуттєва кількість щеплених від коронавірусу у громаді – усього 2% з 12,8 тис. людей – є насамперед відповідальністю медичних працівників, що обслуговують місцевих мешканців. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Готові йти на смерть, але не вакцинуватися. Що кажуть голови ОТГ, де найменше щеплених».

«Основним локомотивом здійснення вакцинації мають бути сімейні лікарі, які підписують декларації з пацієнтами. У нашій громаді таких семеро, з них четверо пенсійного віку. Якраз вони проводять антивакцинальну кампанію. Лікарі зазвичай не зацікавлені, тобто немає жодних методів їх стимулювання, виконання планів з вакцинації. Вони просто не діють», – пояснив він.

Ще однією причиною провалу кампанії з вакцинації в ОТГ є церква, оскільки 99% мешканців громади – це віряни Московського патріархату, який проводить кампанію проти вакцинації.

Третім фактором впливу на темпи вакцинації Михайло Калинич вважає соціальну мережу Facebook, у якій міститься велика кількість антивакцинаторських матеріалів.

«На мій погляд, держава повинна блокувати ресурси, які розповсюджують неправдиву інформацію. Інформація в соцмережах – чи не головна проблема. Якщо держава вестиме жорсткішу політику щодо необхідності вакцинуватися, це може змінити ситуацію», – впевнений голова ОТГ.

До того ж, за словами Михайла Калинича, найактивніша частина громади перебуває за межами області, країни. Багато людей вакцинуються за кордоном, але ця інформація в українській базі даних не відображається.

Глава Горінчівської ОТГ запевняє, що місцеве самоврядування докладає усіх можливих зусиль для пропагування вакцинації, інформування населення із цього приводу.

«Навіть якщо хтось у селі помер від «ковіду», стараються казати, що то не від коронавірусу. Люди принципово не хочуть вірити у небезпеку інфекції. Але помирають молоді люди, 40-50 років. Я би дуже хотів вплинути на ситуацію, але від мене мало що залежить, свою свідомість людям не вставиш» – обурюється керівник.

Горінчівська ОТГ, Закарпатська область

Населення: 12,8 тис.

12,8 тис. Склад громади: села Березово, Гонцош, Горінчово, Ділок, Кутлаш, Медвежий, Монастирець, Нижній Бистрий, Облаз, Посіч, Поточок, Противень, Ряпідь, Сюрюк, Тополин, Широке

Як повідомлялося, за останній час Україна вийшла на перші позиції за темпами вакцинації у світі і таким чином уже 8 млн населення пройшли повний курс щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо, МОЗ використав 8,5 млрд грн на закупівлю вакцин від коронавірусу. Також МОЗ затвердив форму довідки про протипоказання до вакцинації.