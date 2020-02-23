«Звіт по гарячих слідах»: лікар Комаровський з’їздив у Нові Санжари (відео)
Лікар Євген Комаровський провів зустріч з жителями Нових Санжар для роз'яснення ситуації з коронавірусом Covid-19
Комаровський звинуватив чиновників у бездіяльності і невмінні пояснити людям те, що відбувається
Відомий педіатр та колишній радник Володимира Зеленського Євген Комаровський у суботу відвідав Нові Санжари Полтавської області і розповів місцевим жителям про коронавірус, шляхи його поширення та режим обсервації.
За словами Комаровського, його покликали самі жителі Нових Санжар, попросивши розібратися в ситуації, яку сам він назвав «ганьбою».
«На прохання місцевих жителів побував у Нових Санжарах. Невеликий звіт по гарячих слідах. Всупереч твердженням деяких ЗМІ звертаю увагу, в Нові Санжари мене ніхто не посилав. На щастя, я маю можливість самостійно визначати, куди мені їздити», - написав педіатр у Facebook.
Комаровський звинуватив чиновників у бездіяльності і невмінні пояснити людям те, що відбувається.
«Купа запитань, відповідей немає», - сказав доктор Комаровський.
Як повідомлялося, Комаровський розчарований роботою Зеленського.
До слова, відомий український лікар, колишній радник з медицини Володимира Зеленського Євген Комаровський зібрався в турне по містах Росії навесні 2020 року.