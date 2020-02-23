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    Здоров'я

    «Звіт по гарячих слідах»: лікар Комаровський з’їздив у Нові Санжари (відео)

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    <p>Лікар Євген Комаровський провів зустріч з жителями Нових Санжар для роз'яснення ситуації з коронавірусом Covid-19</p> - «Звіт по гарячих слідах»: лікар Комаровський з’їздив у Нові Санжари (відео)

    Лікар Євген Комаровський провів зустріч з жителями Нових Санжар для роз'яснення ситуації з коронавірусом Covid-19

    Скріншот з відео

    Комаровський звинуватив чиновників у бездіяльності і невмінні пояснити людям те, що відбувається

    Відомий педіатр та колишній радник Володимира Зеленського Євген Комаровський у суботу відвідав Нові Санжари Полтавської області і розповів місцевим жителям про коронавірус, шляхи його поширення та режим обсервації.

    За словами Комаровського, його покликали самі жителі Нових Санжар, попросивши розібратися в ситуації, яку сам він назвав «ганьбою».

    «На прохання місцевих жителів побував у Нових Санжарах. Невеликий звіт по гарячих слідах. Всупереч твердженням деяких ЗМІ звертаю увагу, в Нові Санжари мене ніхто не посилав. На щастя, я маю можливість самостійно визначати, куди мені їздити», - написав педіатр у Facebook.

    Комаровський звинуватив чиновників у бездіяльності і невмінні пояснити людям те, що відбувається.

    «Купа запитань, відповідей немає», - сказав доктор Комаровський.

    Як повідомлялося, Комаровський розчарований роботою Зеленського.

    До слова, відомий український лікар, колишній радник з медицини Володимира Зеленського Євген Комаровський зібрався в турне по містах Росії навесні 2020 року.

    здоров'я медицина лікар чиновник Україна Полтавщина вірус
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