«Звіт по гарячих слідах»: лікар Комаровський з’їздив у Нові Санжари (відео)



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Лікар Євген Комаровський провів зустріч з жителями Нових Санжар для роз'яснення ситуації з коронавірусом Covid-19 Скріншот з відео

Комаровський звинуватив чиновників у бездіяльності і невмінні пояснити людям те, що відбувається

Відомий педіатр та колишній радник Володимира Зеленського Євген Комаровський у суботу відвідав Нові Санжари Полтавської області і розповів місцевим жителям про коронавірус, шляхи його поширення та режим обсервації.

За словами Комаровського, його покликали самі жителі Нових Санжар, попросивши розібратися в ситуації, яку сам він назвав «ганьбою».

«На прохання місцевих жителів побував у Нових Санжарах. Невеликий звіт по гарячих слідах. Всупереч твердженням деяких ЗМІ звертаю увагу, в Нові Санжари мене ніхто не посилав. На щастя, я маю можливість самостійно визначати, куди мені їздити», - написав педіатр у Facebook.

Комаровський звинуватив чиновників у бездіяльності і невмінні пояснити людям те, що відбувається.

«Купа запитань, відповідей немає», - сказав доктор Комаровський.

Як повідомлялося, Комаровський розчарований роботою Зеленського.

До слова, відомий український лікар, колишній радник з медицини Володимира Зеленського Євген Комаровський зібрався в турне по містах Росії навесні 2020 року.