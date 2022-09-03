На Херсонщині ЗСУ знищили техніку окупантів, чути детонацію

Ворожий склад захисники атакували у місті Олешки

На Херсонщині у місті Олешки детонує склад із боєкомплектом російських загарбників. Про це повідомили Олешківський міський голова Євген Рищук та речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук Telegram.

«Детонує БК в районі промзони уже хвилин 30», – повідомив Рищук..

У свою чергу речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук з посиланням на представників Руху опору «Південь» Української добровольчої армії повідомив, що в районі Олешок знищили техніку окупантів і чути детонацію.

Раніше речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що логістика російських загарбників на Херсонщині підірвана, а отже, вони більше не можуть підтягувати резерви в тимчасово окуповану область.

Нагадаємо, триває 192-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.