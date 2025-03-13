Росіяни захопили Суджу у Курській області – ISW

Джерело, пов’язане з ГУР Міноборони України, зазначило, що українські сили почали відхід із Суджі

Російські війська зайняли Суджу в Курській області та ведуть бої з підрозділами ЗСУ в прикордонних селах Сумської області. Існує ймовірність, що російська армія намагатиметься створити буферну зону вздовж кордону з Україною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що геолокаційні кадри, оприлюднені 12 березня, свідчать про нещодавнє захоплення Суджі російськими військами та їхнє просування до південного району села Заолешенське, розташованого на північний захід від міста. Джерело, пов’язане з ГУР Міноборони України, зазначило, що українські сили почали відхід із Суджі.

За даними російських військових блогерів, у захопленні міста брали участь підрозділи 11-ї повітряно-десантної бригади, 22-го мотострілецького полку (72-ї мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу Ленінградського військового округу) та 2-ї бригади спецназу ГРУ. Повідомляється, що російські війська здійснюють «зачистку» населеного пункту.

Крім того, кадри від 11 березня показують, що армія РФ просунулася на захід від села Басівка, яке розташоване на території Сумської області, за міжнародним кордоном.

Російські військові блогери стверджують, що війська РФ зайняли позиції в районі Свердліково, Козачої Локні, Заолешенки, південно-східної частини Гончарівки, а також у західній частині Курилівки та поблизу Гуєво. Окрім цього, просування зафіксовано на південний захід від Журавки та захід від Олександрії в Сумській області.

Бої тривають у районах Заолешенки, Гончарівки та Гуєво, а також на українській території в селах Журавка, Новеньке та Басівка. Один із російських блогерів закликав створити буферну зону в Сумській області після витіснення ЗСУ з Курської області.

Також 12 березня російські джерела повідомили, що українські Сили оборони завдали ударів із HIMARS по російських військах у Курській області. Проте в ISW зазначають, що не можуть підтвердити цю інформацію.

ISW

Раніше російський диктатор Володимир Путін нібито приїхав на Курщину. Це сталося вперше з початку операції ЗСУ на території РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Курську область треба повністю звільнити і подумати про створення зони безпеки вздовж держкордону. До українських військових, узятих у полон у Курській області, ставитися як до терористів», – заявив диктатор.

Нагадаємо, російські війська просунулися в самій Суджі за підтримки сил Північної Кореї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Росіяни просунулися на південь від Суджі завдяки підтримці з боку північнокорейських військ і масованому використанню дронів-FPV з волоконно-оптичними кабелями. Також повідомляється, що армія РФ просунулась в промислову зону на північному сході Суджі.