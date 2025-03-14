Стало відомо, які цілі уразили безпілотники СБУ в Росії

Операція СБУ завдала суттєвих збитків Росії та вплинула на її спроможність вести війну проти України

Далекобійні дрони Служби безпеки уразили дві газокомпресорні станції та склад ракет до комплексів С-300/С-400 на території Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в СБУ.

Йдеться про газокомпресорні станції «Давидовская» (Тамбовська область) та «Новопетровская» (Саратовская область). На відео видно влучання дронів у промислове обладнання станцій та потужні вибухи.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

Також дрони СБУ уразили польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400 поблизу населеного пункту Радьковка (Білгородська область). Після влучання розпочалася активна детонація боєприпасів.

Як зазначає джерело, операція СБУ завдала суттєвих збитків Росії, зменшивши можливості фінансувати війну проти України та військовий потенціал російської армії.

💥На Саратовщині гучно. Повне відео



Дрони атакували Петровське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів. pic.twitter.com/gpRkjZLjOW — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 13, 2025

Як відомо, безпілотники атакували російські міста, зокрема Калугу, Саратов та Волгоград. Саратовська область є одним з ключових регіонів у газотранспортній системі Росії.

Повідомлялося, що дрони атакували Петровське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ у Туапсе в ніч на 14 березня пролунали вибухи після оголошення про загрозу повітряної атаки. Внаслідок удару на території місцевого нафтопереробного заводу виникла пожежа.

Голова Туапсинського муніципального округу Сергій Бойко підтвердив факт пожежі на території НПЗ, але не уточнив її причину. У гасінні пожежі задіяно 121 людину і 39 одиниць техніки.

За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, НПЗ входить до числа найбільших у РФ та має потужність переробки близько 12 млн тонн нафти на рік. Завод спеціалізується на первинній переробці нафти, виробляючи прямогонний бензин, дизельне пальне та мазут, значна частина якого йде на експорт.