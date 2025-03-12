Міноборони розкрило деталі підготовки військових за контрактом «18-24»

Навчання відбувається за трирівневою програмою

Підготовка чоловіків, які долучилися на військову службу за контрактом «18-24», відбувається за трирівневою програмою, тривалість якої складає до трьох місяців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Підготовка військовослужбовців передбачає три послідовні рівні:

базова загальновійськова підготовка (БЗВП);

фахова підготовка за визначеною військово-обліковою спеціальністю (ВОС);

курс адаптації.

Підготовка військових відбувається за трирівневою програмою фото: mil.gov.ua/Міноборони

Базова загальновійськова підготовка є обов’язковою для осіб без попереднього військового досвіду та спрямована на набуття первинних знань, навичок і умінь, необхідних для виконання обов’язків військової служби. Підготовка триває 1,5 місяця.

Навчання здійснюється у військових частинах з належною матеріально-технічною базою, а за умови відсутності необхідних умов – в навчальних центрах. Військовослужбовці навчаються у взводах по 25-30 осіб.

Особливості БЗВП фото: mil.gov.ua/Міноборони

Фахова підготовка готує військовослужбовців до виконання специфічних завдань відповідно до обраної військово-облікової спеціальності.

Програми розробляються органом військового управління та адаптована під зброю, що використовується у конкретному підрозділі. Навчання проводиться у військових частинах із належним обладнанням або у навчальному центрі.

Терміни фахової підготовки фото: mil.gov.ua/Міноборони

Курс адаптації спрямований на вдосконалення навичок узгоджених дій у складі малих тактичних груп в умовах напруженої психологічної напруги бойових дій. Курс триває 14 діб та проводиться безпосередньо у військовій частині після проходження фахової підготовки.

Усе навчання здійснюється під керівництвом інструкторів, офіцерів та сержантів з бойовим досвідом.

Особливості курсу адаптації фото: mil.gov.ua/Міноборони

Нагадаємо, через додаток «Резерв+» вже подано десятки тисяч заявок щодо укладання річного контракту для служби в армії для добровольців віком від 18 до 24 років. У Міноборони випустили детальне роз`яснення щодо етапів розгляду заявки та підготовки до проходження служби.

До слова, перші військовослужбовці за контрактом «18-24» склали присягу. Вони служитимуть у 10-й гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс».