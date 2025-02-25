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ЗСУ почнуть використовувати українських «Відьмаків»

Варвара Шолян
glavcom.ua
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ЗСУ почнуть використовувати українських «Відьмаків»
Комплекс створено з урахуванням бойового досвіду українських військових
фото: Міністерство оборони України

Коптери є доволі компактними та дуже швидким

Міністерство України оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс «Відьмак». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Високошвидкісні FPV-дрони цього комплексу здатні наздогнати будь-яку колісну техніку російських окупантів, наголосили в Міноборони.

«Відьмака» виготовляють на українському підприємстві, більшість комплектуючих – так само вітчизняного виробництва. Комплекс створено з урахуванням бойового досвіду українських військових.

«Відьмак» є доволі компактним і при цьому здатен нести заряд, потужності якого достатньо для ефективного ураження бронетехніки і захищених вогневих позицій противника.

Коптер розвиває значну швидкість і може різко маневрувати.

«Главком» повідомляв, що раніше у лютому цього року Міністерство оборони представило нові правила взаємодії з виробниками дронів. Як запевнив очільник відомства Рустем Умєров, військові отримають безпілотники швидше, а компанії зможуть планувати виробництво.

Також стало відомо, що цьогоріч Міністерство оборони України планує закупити FPV-дронів на понад 40 млрд грн. 

Цього року європейська компанія Helsing передасть Україні 6 тис. ударних безпілотників, оснащених штучним інтелектом. Це буде вже друга партія дронів, виготовлена на замовлення України.

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Теги: Україна Міноборони безпілотник ЗСУ

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